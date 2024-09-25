Yayladere Dört Gözle Onu Bekliyordu: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Bingöl'deki Görevine Başlamadı!
Yayladere Dört Gözle Onu Bekliyordu: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Bingöl'deki Görevine Başlamadı!
Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Mi̇ss Turkey 2024 bi̇ri̇nci̇si̇ İdil Bilgen, görevine başlamadı.
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Bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ve ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada büyük ses getirmişti.
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Birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra ise ünlü güzel Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.
Hatta Yayladere halkı "İlçemiz doğasıyla, insanıyla mükemmel bir yer. Yeni doktorumuzun buraya gelmesini çok istiyoruz." açıklamaları ile Miss Turkey güzelini dört gözle beklediklerini açıklamışlardı.
Ancak 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen hala görevine başlamadı.
Bilgen'in 15 gün içerisinde herhangi bir başvuruda bulunmadığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.
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