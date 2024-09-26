NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damga Vuran Çağla Şıkel'in Son Paylaşımı "Barbie Bebek Zannettik" Dedirtti!
NOW TV'nin Rock'n Roll Gecesine Damga Vuran Çağla Şıkel'in Son Paylaşımı "Barbie Bebek Zannettik" Dedirtti!
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Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de son zamanlarda magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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İlginç deneyimleri ile sık sık gündemimize düşen ünlü model, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de her göreni kendine hayran bırakıyor biliyorsunuz ki.
Dün akşam NOW TV'nin Rock'n Roll gecesine yine güzelliğiyle damga vuran Çağla Şıkel bu kez de kombiniyle gündeme geldi.
Hatta Şıkel'in Barbie bebeğe benzetildiği son kombini resmen yorum yağmuruna tutuldu! Ünlü ismin kombininin her bir detayının övmelere doyulmadığı yorumlara gelin birlikte bakalım!
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