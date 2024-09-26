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Serenay Sarıkaya mı? Hande Erçel mi? Maskülen Tarzın Kime Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçiyoruz!

Serenay Sarıkaya mı? Hande Erçel mi? Maskülen Tarzın Kime Daha Çok Yakıştığını Birlikte Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 19:45

Maskülen tarz Serenay Sarıkaya'ya mı yoksa Hande Erçel'e mi daha çok yakıştı? Hadi, birlikte seçelim!

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Hande Erçel de Serenay Sarıkaya da gerek rol aldıkları yapımlarla gerek açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında biliyorsunuz ki.

Hande Erçel de Serenay Sarıkaya da gerek rol aldıkları yapımlarla gerek açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında biliyorsunuz ki.

Bazen özel hayatları ile gündeme gelen, bazen açıklamaları ile dillere düşen ünlü güzeller kombinleri ve kıyafet seçimleri ile de çok konuşuluyor.

Bazen özel hayatları ile gündeme gelen, bazen açıklamaları ile dillere düşen ünlü güzeller kombinleri ve kıyafet seçimleri ile de çok konuşuluyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın maskülen tarzı çok dikkat çekmiş, hatta bir kesim Sarıkaya'nın bu tarzını sevgilisi Mert Demir'e benzetmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın maskülen tarzı çok dikkat çekmiş, hatta bir kesim Sarıkaya'nın bu tarzını sevgilisi Mert Demir'e benzetmişti.

Sarıkaya'nın kombininden kısa bir süre sonra ise Hande Erçel de benzer bir tarz ile kameralara yakalanmıştı! Tabii tarzlar benzer olunca iki ünlü karşılaştırılmaktan kurtulamadı!

Sarıkaya'nın kombininden kısa bir süre sonra ise Hande Erçel de benzer bir tarz ile kameralara yakalanmıştı! Tabii tarzlar benzer olunca iki ünlü karşılaştırılmaktan kurtulamadı!

Biz de maskülen tarz en çok kime yakışmış birlikte karar verelim dedik. Hazırsanız şimdi seçim vakti!

Biz de maskülen tarz en çok kime yakışmış birlikte karar verelim dedik. Hazırsanız şimdi seçim vakti!

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