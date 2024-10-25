Usta Oyuncu Suna Keskin Katıldığı Bir Programda 60'lı Yılların İkonik İsmi Audrey Hepburn'e Benzetildi!

Yeşilçam'dan günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Suna Keskin, Aramızda Kalmasın'a katıldı. Keskin'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafındaki stili Hollywood'un ikonik ismi Audrey Hepburn'e epey benzetildi.