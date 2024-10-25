Usta Oyuncu Suna Keskin Katıldığı Bir Programda 60'lı Yılların İkonik İsmi Audrey Hepburn'e Benzetildi!
Usta Oyuncu Suna Keskin Katıldığı Bir Programda 60'lı Yılların İkonik İsmi Audrey Hepburn'e Benzetildi!
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Tiyatro Hayatına Haldun Dormen'in teşvikiyle başlayan ve uzun yıllar boyunca onun ekolüyle tiyatro sahnesinde büyük emekler vermiş ''Montserrah'' ve ''Şahane Züğürtler'' gibi pekçok başarılı oyunda rol almış bir isim Suna Keskin.
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Usta ismin kariyeri yalnızca rol aldığı tiyatro oyunlarıyla da sınırlı değil elbette. Kendisini Yeşilçam sinemasından günümüze kadar pek çok sinema filmi ve televizyon dizisinde bambaşka karaktere hayat verdi.
Fakat bir süredir kendisini ekranlarda göremediğimiz için üzüyorduk ki Suna Keskin, Aramızda Kalmasın isimli magazin programına katıldı.
Programda Keskin'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Programın sunucuları tarafından usta ismin o yıllardaki stili ve mizacı Hollywood'un ikonik isimlerinden Audrey Hepburn'e benzetildi.
Suna Keskin'in bu benzetmeye olan yorumunu ve o anları merak edenler için👇
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