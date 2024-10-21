Serpil Çakmaklı Evinin Kapılarını Evrim Akın'a Açtı: Deniz Manzarası Görenleri Büyüledi!

Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Serpil Çakmaklı, ''Evrim Akın ile Ev Gezmesi'' programıyla evinin kapılarını televizyon ekranlarına açtı. Yeşilçam yıldızının evi manzarasıyla olduğu kadar tasarımıyla da büyük beğeni topladı.

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