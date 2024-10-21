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Serpil Çakmaklı Evinin Kapılarını Evrim Akın'a Açtı: Deniz Manzarası Görenleri Büyüledi!

Serpil Çakmaklı Evinin Kapılarını Evrim Akın'a Açtı: Deniz Manzarası Görenleri Büyüledi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 20:20

Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Serpil Çakmaklı, ''Evrim Akın ile Ev Gezmesi'' programıyla evinin kapılarını televizyon ekranlarına açtı. Yeşilçam yıldızının evi manzarasıyla olduğu kadar tasarımıyla da büyük beğeni topladı.

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Devlet Kuşu ve Yılanların Öcü gibi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinde rol almış ve iddialı mizacıyla bir dönem herkesi kendine hayran bırakmayı başaran efsane isim Serpil Çakmaklı'yı illaki biliyorsunuzdur.

Devlet Kuşu ve Yılanların Öcü gibi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinde rol almış ve iddialı mizacıyla bir dönem herkesi kendine hayran bırakmayı başaran efsane isim Serpil Çakmaklı'yı illaki biliyorsunuzdur.

Nitekim Çakmaklı, geçtiğimiz yıllarda sevişme sahneleriyle ilgili konuştuğu bir röportajda ''Biz de cömert sahneler çekiyorduk ama altımızda taytlarımız oluyordu." demiş ve bu ünlü isim bu sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü belki hatırlarsınız.

Nitekim Çakmaklı, geçtiğimiz yıllarda sevişme sahneleriyle ilgili konuştuğu bir röportajda ''Biz de cömert sahneler çekiyorduk ama altımızda taytlarımız oluyordu." demiş ve bu ünlü isim bu sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü belki hatırlarsınız.

Kendisi şimdilerde sosyal medyasını epey aktif kullansa da aslen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. Fakat Evrim Akın'ın Çakmaklı'nın evine konuk olmasıyla merak edilen kapıların ardı tabiri caizse ''aralanmış'' oldu.

Kendisi şimdilerde sosyal medyasını epey aktif kullansa da aslen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. Fakat Evrim Akın'ın Çakmaklı'nın evine konuk olmasıyla merak edilen kapıların ardı tabiri caizse ''aralanmış'' oldu.

İstanbul'da şehrin stresinden uzak 3+1 bir evde yaşayan Serip Çakmaklı'nın evinin salonu, genelinde ahşap masa ve detaylarıyla dikkati üzerine çekerken deniz manzarasıyla da insan ruhunu dinlendiren bir atmosfer sunuyor.

İstanbul'da şehrin stresinden uzak 3+1 bir evde yaşayan Serip Çakmaklı'nın evinin salonu, genelinde ahşap masa ve detaylarıyla dikkati üzerine çekerken deniz manzarasıyla da insan ruhunu dinlendiren bir atmosfer sunuyor.

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