Serpil Çakmaklı Evinin Kapılarını Evrim Akın'a Açtı: Deniz Manzarası Görenleri Büyüledi!
Serpil Çakmaklı Evinin Kapılarını Evrim Akın'a Açtı: Deniz Manzarası Görenleri Büyüledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Kuşu ve Yılanların Öcü gibi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinde rol almış ve iddialı mizacıyla bir dönem herkesi kendine hayran bırakmayı başaran efsane isim Serpil Çakmaklı'yı illaki biliyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nitekim Çakmaklı, geçtiğimiz yıllarda sevişme sahneleriyle ilgili konuştuğu bir röportajda ''Biz de cömert sahneler çekiyorduk ama altımızda taytlarımız oluyordu." demiş ve bu ünlü isim bu sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü belki hatırlarsınız.
Kendisi şimdilerde sosyal medyasını epey aktif kullansa da aslen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. Fakat Evrim Akın'ın Çakmaklı'nın evine konuk olmasıyla merak edilen kapıların ardı tabiri caizse ''aralanmış'' oldu.
İstanbul'da şehrin stresinden uzak 3+1 bir evde yaşayan Serip Çakmaklı'nın evinin salonu, genelinde ahşap masa ve detaylarıyla dikkati üzerine çekerken deniz manzarasıyla da insan ruhunu dinlendiren bir atmosfer sunuyor.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın