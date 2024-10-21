Dünyaca Ünlü Şarkıcı Kendisiyle Evlendi: Üçüncü Kocasından Boşanan Britney Spears'tan Manidar Paylaşım!
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Kendisiyle Evlendi: Üçüncü Kocasından Boşanan Britney Spears'tan Manidar Paylaşım!
İkonik şarkıcı Britney Spears, son dönemlerde müzik hayatının yanı sıra aşk hayatı ve kaotik ilişkileriyle gündeme geliyordu. Spears, son olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ''kendisiyle'' evlendiğini duyurdu.
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1998 yılında ''Baby one more time'' diyerek hayatımıza giren ve o günden bu güne dek bir şekilde gündemde kalmayı başaran ikonik şarkıcı Britney Spears'ın adını mutlaka daha önce de duymuşsunuzdur.
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Jason Allen Alexander ve sonrasında Kevin Federline ile sonu mutsuzlukla biten iki evlilik tecrübesinin ardından Britney Spears 2022 yılında gerçek aşkı Sam Asghari'de bulduğunu düşünerek Asghari ile hayatını birleştirmişti.
14 ay süren evliliğin ardından ikili boşanma kararı almıştı. Sam Asghari, ayrılığın ardından ''Olur böyle şeyler!'' diyerek açıklama yapmaktan kaçınsa da ortaya atılan bir iddiaya göre Asghari, arkadaş ortamlarında Britney'in kendisine saldırmasından yakınıyormuş.
Duygusal olarak kendisini oldukça yıpratan ilişkilerinin ardından Britney Spears, sosyal medyasından oldukça manidar bir paylaşım yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici veya aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice şey." diyerek beyaz bir elbise ve dantelli duvağıyla kameralar karşısına geçtiği bir gönderiyi paylaştı.👇
Spears'ın yorgun görünümü ise dikkatlerden kaçmadı👇
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