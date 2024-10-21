Selena Gomez'in Adını Milyarderler Listesine Yazdırmasının Ardından Forbes Dergisi Ünlü İsmi Göklere Çıkarttı!
Selena Gomez'in Adını Milyarderler Listesine Yazdırmasının Ardından Forbes Dergisi Ünlü İsmi Göklere Çıkarttı!
32 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, yayınlanan bir endekse göre hesaplanan geliriyle ismini ''milyarder'' olarak yazdırmayı başarmıştı. Genç yaşına rağmen yaptığı atılımlar ve başarılı kariyeriyle ünlü iş hayatı dergisi Forbes'un da dikkatini çekmeyi başardı. Forbes, Gomez'i övgülere boğdu.
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Oyunculuk, şarkıcılık, yapımcılık ve iş insanlığı... Bir parmağında bin marifet var demekten hiç de gocunmayacağımız nadir dünyaca ünlü isimlerden birisi Selena Gomez. Kendisi şimdi bulunduğu konuma gelebilmek için aşması gereken yolları tabiri caizse yıllar boyunca tırnaklarıyla kazıdı.
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti şimdilerde 1,3 milyar dolar olarak hesaplanmış. Yani kendisi bir ''milyarder''.
Dünyaca ünlü yıldızın ardı ardına başarıya koşması elbette iş dünyasındaki gelişmeleri sıkı bir takiple merceğine alan Forbes dergisinin de gözünden kaçmadı. Selena Gomez'in çocuk yıldızlıktan milyarderliğe yükselmesi hakkında yazan Forbes, ünlü ismin meziyetlerini övdü de övdü.
Forbes, Gomez'in yükselişi hakkında “Sadece oyunculuk, dans ve şarkıcılık değil; aynı zamanda yapımcılık yaptı, yemek pişirdi ve makyaj markası kurdu. Gomez, her zaman projelerini ve yolunu seçme konusunda güçlü bir iç sese sahipti.” cümlelerini kullandı.
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