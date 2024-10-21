Selena Gomez'in Adını Milyarderler Listesine Yazdırmasının Ardından Forbes Dergisi Ünlü İsmi Göklere Çıkarttı!

Daha önce verdiği bir röportajda Selena Gomez, servetini ''Rare Beauty'' ismini verdiği kozmetik markasını tercih eden sevenlerine bağlamış ve 'Ben aslında paradan bahsetmenin çok hoş olmadığını düşünüyorum ama bu statüyü, güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçluyum.' demişti.