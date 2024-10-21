Kibariye'den Meslektaşlarına Zehir Zemberek Sözler: ''Herkes Şarkı Okuyamaz, Bizi Dinlemek Zorundasınız!''
Kibariye'den Meslektaşlarına Zehir Zemberek Sözler: ''Herkes Şarkı Okuyamaz, Bizi Dinlemek Zorundasınız!''
Güçlü sesiyle tanıdığımız şarkıcı Kibariye, sahne aldığı bir mekanda oldukça çarpıcı bir yorumda bulundu. Günümüzde ünlü olan birçok şarkıcıyı hedefine alan ünlü isim, meslektaşlarına meydan okurcasına çıkıştı.
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Güçlü sesinin namını Türkiye'nin de ötesine taşıyarak Japonya’da verilen Montu Uluslararası Müzik Merid Doktoru Ödülü'ne layık görülen ve dünyanın en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen şarkıcı Kibariye'yi illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi şarkıcı kimliğinin yanı sıra son dönemlerde evlilik hayatında yaşadığı sıkıntılarla da gündeme geliyordu. Eşinin ihanet iddialarının ardından ''Her erkek yapar'' dediği bir açıklamada bulunmuş ve bu durum herkesi şoke etmişti.
Kibariye geçtiğimiz gün Maslak'ta sahne aldığı sırada çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı. Ünlü isim, ''Herkes sanatçı olamaz, şarkı okuyamaz. Bizim gibi kaç sanatçı var ki? Bizi dinlemek zorundasınız!'' diyerek kendisinden beklenmeyen sert bir çıkışa imza attı.
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