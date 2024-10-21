Kibariye'den Meslektaşlarına Zehir Zemberek Sözler: ''Herkes Şarkı Okuyamaz, Bizi Dinlemek Zorundasınız!''

Güçlü sesiyle tanıdığımız şarkıcı Kibariye, sahne aldığı bir mekanda oldukça çarpıcı bir yorumda bulundu. Günümüzde ünlü olan birçok şarkıcıyı hedefine alan ünlü isim, meslektaşlarına meydan okurcasına çıkıştı.