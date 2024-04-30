Eşi İhanet ve Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Gelen Kibariye "Her Erkek Yapar" Açıklamasıyla Tat Kaçırdı
Eşi İhanet ve Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Gelen Kibariye "Her Erkek Yapar" Açıklamasıyla Tat Kaçırdı
Ünlü şarkıcı Kibariye geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının magazinde ihanet ve dolandırıcılıkla anılması konusunda verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. 'Her erkek yapar, yapmayan yok.' sözleri görenlerin tadını kaçırdı.
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Arabesk-pop müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, önceki günlerde Kıbrıs'ta verdiği konserle herkesi eğlendirdi.
1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünyaevine giren Kibariye, sık sık eşini ne kadar sevdiğini söylediği açıklamalarla dikkat çekiyor.
Diğer bir yandan geçtiğimiz yıllarda boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Sonrasında çift bu iddiaları yalanlamış ve o dönem evini terk eden Kibariye geri döndüğünü açıklayarak "olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim" demişti.
Konser öncesi Kibariye ile sohbet eden gazeteciler kendisine yeniden bu iddiaları sorunca Kibariye bu sefer "Her erkek yapar, yapmayan yok." cevabıyla görenlerin tadını kaçırdı.
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"Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."
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