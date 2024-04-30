Eşi İhanet ve Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Gelen Kibariye "Her Erkek Yapar" Açıklamasıyla Tat Kaçırdı

'Ben şu anda kızım ve eşimle birlikte evdeyim, olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim, yuvama aileme sahip çıkıyorum, kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bu yüzden ihanet olayını hiç inanmıyorum ve gözümle görmediğim bir şey içinde yorum yapmam. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam.'