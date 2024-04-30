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Eşi İhanet ve Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Gelen Kibariye "Her Erkek Yapar" Açıklamasıyla Tat Kaçırdı

Eşi İhanet ve Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Gelen Kibariye "Her Erkek Yapar" Açıklamasıyla Tat Kaçırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 14:54

Ünlü şarkıcı Kibariye geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının magazinde ihanet ve dolandırıcılıkla anılması konusunda verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. 'Her erkek yapar, yapmayan yok.' sözleri görenlerin tadını kaçırdı.

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Arabesk-pop müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, önceki günlerde Kıbrıs'ta verdiği konserle herkesi eğlendirdi.

Arabesk-pop müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, önceki günlerde Kıbrıs'ta verdiği konserle herkesi eğlendirdi.

Lafı Mı Olur, Yanayım, Tepecikli, Hap Koydum gibi şarkılarıyla herkesin tanıdığı Kibariye, sahneleriyle eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklamalar magazin gündemimizde yer alıyor.

1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünyaevine giren Kibariye, sık sık eşini ne kadar sevdiğini söylediği açıklamalarla dikkat çekiyor.

1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünyaevine giren Kibariye, sık sık eşini ne kadar sevdiğini söylediği açıklamalarla dikkat çekiyor.

Sahnelerinde, sosyal medyasında, katıldığı etkinliklerde eşi Ali Küçükbalçık kendisini yalnız bırakmıyor.

Diğer bir yandan geçtiğimiz yıllarda boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Diğer bir yandan geçtiğimiz yıllarda boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Söylenenlere göre Ali Küçükbalçık ihanet iddialarına karışmış ve bir diğer yandan adı dolandırıcılık ile anılmıştı. Küçükbalçık'ın Lübnan'lı bir spor hocasıyla aşk yaşadığı ve borçları sebebiyle evlerine haciz geldiği söylenmişti.

Sonrasında çift bu iddiaları yalanlamış ve o dönem evini terk eden Kibariye geri döndüğünü açıklayarak "olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim" demişti.

Sonrasında çift bu iddiaları yalanlamış ve o dönem evini terk eden Kibariye geri döndüğünü açıklayarak "olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim" demişti.

'Ben şu anda kızım ve eşimle birlikte evdeyim, olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim, yuvama aileme sahip çıkıyorum, kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Bu yüzden ihanet olayını hiç inanmıyorum ve gözümle görmediğim bir şey içinde yorum yapmam. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam.'

Konser öncesi Kibariye ile sohbet eden gazeteciler kendisine yeniden bu iddiaları sorunca Kibariye bu sefer "Her erkek yapar, yapmayan yok." cevabıyla görenlerin tadını kaçırdı.

Konser öncesi Kibariye ile sohbet eden gazeteciler kendisine yeniden bu iddiaları sorunca Kibariye bu sefer "Her erkek yapar, yapmayan yok." cevabıyla görenlerin tadını kaçırdı.

'Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam.'

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"Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."

"Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."

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