Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti
Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti
Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Son hali herkes tarafından merak edilen ve şimdilerde açıklama yapmak için ekranlara çıkan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve sözlendiği iddia edilen kocasından bahsetti. Boşanmak istemediğini ve çocuk istediğini söylemesi herkesi şoke etti.
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16 Kasım 2023'te tutuklanan ve aylardır cezaevinde olan Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşadığı ve 37 kiloya düştüğü haberiyle gündeme gelmişti.
Annesi Umut Candan'ın "çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" açıklamalarının ardından Nihal Candan da ilk kez ekranlara çıkıp açıklama yapmış ve "kötü örnek olduysam özür dilerim" demişti.
Daha sonra Nihal Candan'ın yeniden cezaevine geri dönebileceği yönünde haberler ortaya çıktı.
Bu süreçte Candan kardeşlerin annesi Umut Candan'ın, kızı Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e yönelik açıklamaları da gündem olmuştu.
Üstüne bir de magazin sayfalarında Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu, hatta sözlendiği yönünde iddialar çıkmıştı.
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Bu iddiaların ardından Nihal Candan, Show TV'ye verdiği röportajlarda akılalmaz açıklamalar yaptı ve eşini sevdiğini söyledi.
Evliliğini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki sorulara ise "Boşanmak için bir sebebim yok." cevabını veriyor.
"Kız çocuğu istiyorum. İsmini Bahar koydu. "Doğa" olsun dedi."
Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek hakkında açıklamaları:
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