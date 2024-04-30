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Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti

Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti

Nihal Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 14:32

Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Son hali herkes tarafından merak edilen ve şimdilerde açıklama yapmak için ekranlara çıkan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve sözlendiği iddia edilen kocasından bahsetti. Boşanmak istemediğini ve çocuk istediğini söylemesi herkesi şoke etti.

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16 Kasım 2023'te tutuklanan ve aylardır cezaevinde olan Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşadığı ve 37 kiloya düştüğü haberiyle gündeme gelmişti.

16 Kasım 2023'te tutuklanan ve aylardır cezaevinde olan Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşadığı ve 37 kiloya düştüğü haberiyle gündeme gelmişti.

Yemek yemeyi tamamen bıraktığı ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.

Annesi Umut Candan'ın "çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" açıklamalarının ardından Nihal Candan da ilk kez ekranlara çıkıp açıklama yapmış ve "kötü örnek olduysam özür dilerim" demişti.

Annesi Umut Candan'ın "çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" açıklamalarının ardından Nihal Candan da ilk kez ekranlara çıkıp açıklama yapmış ve "kötü örnek olduysam özür dilerim" demişti.

Bir daha sosyal medya kullanmak istemediğini, bu işten para kazanmayı bile düşünmediğini ve cezaevindeyken psikolojik olarak kötü süreçler geçirdiğini anlatmıştı.

Daha sonra Nihal Candan'ın yeniden cezaevine geri dönebileceği yönünde haberler ortaya çıktı.

Daha sonra Nihal Candan'ın yeniden cezaevine geri dönebileceği yönünde haberler ortaya çıktı.

Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; tahliyeye müşteki avukatları itiraz etti ve itiraz haklı görüldüğü takdirde Nihal Candan cezaevine geri dönecek.

Bu süreçte Candan kardeşlerin annesi Umut Candan'ın, kızı Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e yönelik açıklamaları da gündem olmuştu.

Bu süreçte Candan kardeşlerin annesi Umut Candan'ın, kızı Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e yönelik açıklamaları da gündem olmuştu.

Umut Candan verdiği röportajlarda Mehmet Faruk Çiçek'in bu süreçte ne kızına, ne kendisine destek olmadığını paylaşmıştı.

Üstüne bir de magazin sayfalarında Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu, hatta sözlendiği yönünde iddialar çıkmıştı.

Üstüne bir de magazin sayfalarında Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu, hatta sözlendiği yönünde iddialar çıkmıştı.

Nihal Candan'dan cezaevindeyken boşandığı iddiaları yayılan Çiçek'in, yeni sevgilisi olduğu söylenen kişinin fotoğraflarının altında kalpli yorumları dikkat çekmişti.

Burada bahsettik:

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Bu iddiaların ardından Nihal Candan, Show TV'ye verdiği röportajlarda akılalmaz açıklamalar yaptı ve eşini sevdiğini söyledi.

Bu iddiaların ardından Nihal Candan, Show TV'ye verdiği röportajlarda akılalmaz açıklamalar yaptı ve eşini sevdiğini söyledi.

'Yok hayır boşanmadım. Evet seviyorum yani aramızda bir sorun yoktu en son.'

Evliliğini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki sorulara ise "Boşanmak için bir sebebim yok." cevabını veriyor.

Evliliğini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki sorulara ise "Boşanmak için bir sebebim yok." cevabını veriyor.

"Kız çocuğu istiyorum. İsmini Bahar koydu. "Doğa" olsun dedi."

"Kız çocuğu istiyorum. İsmini Bahar koydu. "Doğa" olsun dedi."

Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek hakkında açıklamaları:

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