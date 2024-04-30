Nihal Candan'ın Sözlendiği İddia Edilen Kocasını Sevdiğini ve Çocuk İstediğini Söylemesi Dumur Etti

Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Son hali herkes tarafından merak edilen ve şimdilerde açıklama yapmak için ekranlara çıkan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve sözlendiği iddia edilen kocasından bahsetti. Boşanmak istemediğini ve çocuk istediğini söylemesi herkesi şoke etti.