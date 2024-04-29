Anoreksiya Hastalığı Yüzünden 37 Kiloya Düşerek Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Yeniden Cezaevine Dönebilir
Anoreksiya Hastalığı Yüzünden 37 Kiloya Düşerek Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Yeniden Cezaevine Dönebilir
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanarak kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevine gönderilen Nihal Candan yaşadığı hastalık sebebiyle tahliye edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; tahliyeye müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte detaylar…
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.
Yaşadığı hastalık ve verdiği kilolar göz önüne alınan Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Tahliye oluktan hemen sonra da kuaföre giden ve Kanal D habere röportaj veren Nihal Candan’a kötü haber geldi.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti.
İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek.
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