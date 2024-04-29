Anoreksiya Hastalığı Yüzünden 37 Kiloya Düşerek Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Yeniden Cezaevine Dönebilir

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanarak kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevine gönderilen Nihal Candan yaşadığı hastalık sebebiyle tahliye edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; tahliyeye müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte detaylar…