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37 Kiloya Düşüp Tahliye Edilen Nihal Candan'ı Boşayan Kocasının Sevgilisi Olduğu İddiaları Ortalığı Karıştırdı

37 Kiloya Düşüp Tahliye Edilen Nihal Candan'ı Boşayan Kocasının Sevgilisi Olduğu İddiaları Ortalığı Karıştırdı

Nihal Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 14:52

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Kasım ayından beridir cezaevinde olan Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edildiği gündeme gelmişti. Candan'dan cezaevindeyken boşanan eşine dair ortaya çıkan haber ise takip edenleri epey şaşırttı.

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Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanan fenomen kardeşlerin güncel durumu merak ediliyordu. Candan kardeşlerin annesi Umut Candan'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada epey yankı uyandırıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan'ın cezaevinde psikolojisinin kötü gittiği ve 37 kiloya kadar düştüğü yönünde haberler gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan'ın cezaevinde psikolojisinin kötü gittiği ve 37 kiloya kadar düştüğü yönünde haberler gündeme gelmişti.

Daha önce de yeme bozukluğu problemi yaşayan Nihal Candan'ın yeniden anoreksiya teşhisi aldığı ifade edilmişti. Yemek yemeyi tamamen bırakan Candan, yaşadığı sorun dolayısıyla tahliye edildi.

Annesi Umut Candan, Kanal D'ye verdiği röportajda kızına kavuştuğunu ancak durumunun iyi olmadığını "Çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" diyerek anlattı.

Annesi Umut Candan, Kanal D'ye verdiği röportajda kızına kavuştuğunu ancak durumunun iyi olmadığını "Çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" diyerek anlattı.

Kızının geceleri kardeşinin adını sayıklamaya başladığını ve sosyal medyayı bırakacağını söyleyen Umut Candan, 'Saçlarını açamadık, taramamış karışmış. Moral olsun diye kuaföre götürdüm' sözleriyle de dikkat çekti.

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Diğer bir yandan Umut Candan verdiği röportajda kızının eski eşi Mehmet Faruk Çiçek'e de sitem etmeyi ihmal etmedi.

Diğer bir yandan Umut Candan verdiği röportajda kızının eski eşi Mehmet Faruk Çiçek'e de sitem etmeyi ihmal etmedi.

Nihal Candan ve Mehmet Faruk Çiçek, aylar önce sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuşlardı. Sosyal medyada bu konuda hiçbir paylaşım yapmayan ikilinin evlendiği sonradan ortaya çıkmıştı.

İddialara göre Mehmet Faruk Çiçek, Bahar Candan cezaevindeyken kendisini yüzüstü bıraktı ve boşandı.

İddialara göre Mehmet Faruk Çiçek, Bahar Candan cezaevindeyken kendisini yüzüstü bıraktı ve boşandı.

Sosyal medyada ve magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Bahar Candan ve Mehmet Faruk Çiçek, Candan kardeşler cezaevindeyken boşandı. Tutukluluk sürecinde Çiçek'in, Candan'a ve ailesine destek olmadığı öne sürüldü.

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Umut Candan'ın iddialarına göre damadı Çiçek, Nihal Candan'ı yalnız bıraktı ve ziyaret etmedi.

Umut Candan'ın iddialarına göre damadı Çiçek, Nihal Candan'ı yalnız bıraktı ve ziyaret etmedi.

Olayların başlangıcında destek olduğunu ancak daha sonra ne kendisinin ne de Nihal Candan'ın yanında bulunmadığını dile getirdi.

Nihal Candan'ın tahliye edildiği haberinin ardından Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

Nihal Candan'ın tahliye edildiği haberinin ardından Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü.
www.instagram.com

Yorum İfşa Instagram sayfası üzerinden paylaşılanlara göre; Çiçek yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabı üzerinden yapılan yorumlarda Çiçek'in 'Happy Birthday My Love' yazdığı ve karşılığında kalple cevap aldığı görülüyor.

"nurmagazins" Instagram hesabına gelen iddialara göre ise Çiçek " ay önce bahsi geçen yeni sevgiliyle sözlenmiş.

"nurmagazins" Instagram hesabına gelen iddialara göre ise Çiçek " ay önce bahsi geçen yeni sevgiliyle sözlenmiş.
www.instagram.com

Candan ve Çiçek'in evlendiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, Mehmet Faruk Çiçek'in eşini ve çocuklarını Nihal Candan için terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Candan ve Çiçek'in evlendiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, Mehmet Faruk Çiçek'in eşini ve çocuklarını Nihal Candan için terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

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