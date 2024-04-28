37 Kiloya Düşüp Tahliye Edilen Nihal Candan'ı Boşayan Kocasının Sevgilisi Olduğu İddiaları Ortalığı Karıştırdı
37 Kiloya Düşüp Tahliye Edilen Nihal Candan'ı Boşayan Kocasının Sevgilisi Olduğu İddiaları Ortalığı Karıştırdı
İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Kasım ayından beridir cezaevinde olan Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edildiği gündeme gelmişti. Candan'dan cezaevindeyken boşanan eşine dair ortaya çıkan haber ise takip edenleri epey şaşırttı.
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Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan'ın cezaevinde psikolojisinin kötü gittiği ve 37 kiloya kadar düştüğü yönünde haberler gündeme gelmişti.
Annesi Umut Candan, Kanal D'ye verdiği röportajda kızına kavuştuğunu ancak durumunun iyi olmadığını "Çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" diyerek anlattı.
Diğer bir yandan Umut Candan verdiği röportajda kızının eski eşi Mehmet Faruk Çiçek'e de sitem etmeyi ihmal etmedi.
İddialara göre Mehmet Faruk Çiçek, Bahar Candan cezaevindeyken kendisini yüzüstü bıraktı ve boşandı.
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Umut Candan'ın iddialarına göre damadı Çiçek, Nihal Candan'ı yalnız bıraktı ve ziyaret etmedi.
Nihal Candan'ın tahliye edildiği haberinin ardından Mehmet Faruk Çiçek'in yeni bir sevgilisi olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü.
"nurmagazins" Instagram hesabına gelen iddialara göre ise Çiçek " ay önce bahsi geçen yeni sevgiliyle sözlenmiş.
Candan ve Çiçek'in evlendiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, Mehmet Faruk Çiçek'in eşini ve çocuklarını Nihal Candan için terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti.
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