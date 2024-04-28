Neslihan Atagül'ün "Doğulu" Soyadını Kırpan Hayranına Verdiği Cevap Çok Alakasız Bulundu

Ardından Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi işleriyle de kariyerini daha da ileriye taşıdı. Yurt dışına satılan dizileri ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, yerli ve yabancı olmak üzere pek çok dergi - proje ile anlaşma sağlamaya devam ediyor.