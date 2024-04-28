Neslihan Atagül'ün "Doğulu" Soyadını Kırpan Hayranına Verdiği Cevap Çok Alakasız Bulundu
Neslihan Atagül'ün "Doğulu" Soyadını Kırpan Hayranına Verdiği Cevap Çok Alakasız Bulundu
Neslihan Atagül Doğulu, ünlü bir dergi için yeniden kamera karşısına geçti. Kapak kızı olan Atagül'ün fanları sosyal medyada kendisini paylaşmaya doyamadı. Ancak ünlü oyuncu 'Neslihan Atagül Doğulu' yazısını 'Neslihan Atagül' olarak kırpıp paylaşan fanına verdiği cevapla herkesin huzurunu kaçırdı...
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü ile büyük bir parlama yaşayan isimler arasında.
Diğer bir yandan evliliği ile de sık sık magazin gündeminde karşılaştığımız isimlerden bir tanesi Neslihan Atagül.
Temmuz ayında evliliklerinin sekizinci senesini dolduracak olan çift hakkında şimdiye kadar medyada pek çok haber çıktı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bomba bir haberle gündeme gelmiş ve dünyaca ünlü bir derginin ikinci kez kapak kızı olacağı öğrenilmişti.
Neslihan Atagül'ün de kendi hikayesinde alıntıladığı fotoğrafa baktığımızda "Doğulu" soyadının yer almadığını görüyoruz.
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Fotoğrafı "Neslihan Atagül" olarak paylaşan ve "Doğulu" soyadını kırpan bir hayranına kapağın bütününü "Doğulu" soyadı gözükecek şekilde atınca herkes şok oldu tabii.
Bunun üstüne sosyal medyada Neslihan Atagül'ün hayranına karşı verdiği cevap viral oldu.
Görenler bu hareketi yersiz buldu ve eleştiriler başladı.
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