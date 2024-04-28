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Neslihan Atagül'ün "Doğulu" Soyadını Kırpan Hayranına Verdiği Cevap Çok Alakasız Bulundu

Neslihan Atagül'ün "Doğulu" Soyadını Kırpan Hayranına Verdiği Cevap Çok Alakasız Bulundu

Neslihan Atagül Kadir Doğulu
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.04.2024 - 12:58

Neslihan Atagül Doğulu, ünlü bir dergi için yeniden kamera karşısına geçti. Kapak kızı olan Atagül'ün fanları sosyal medyada kendisini paylaşmaya doyamadı. Ancak ünlü oyuncu 'Neslihan Atagül Doğulu' yazısını 'Neslihan Atagül' olarak kırpıp paylaşan fanına verdiği cevapla herkesin huzurunu kaçırdı...

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü ile büyük bir parlama yaşayan isimler arasında.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü ile büyük bir parlama yaşayan isimler arasında.

Ardından Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi işleriyle de kariyerini daha da ileriye taşıdı. Yurt dışına satılan dizileri ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, yerli ve yabancı olmak üzere pek çok dergi - proje ile anlaşma sağlamaya devam ediyor.

Diğer bir yandan evliliği ile de sık sık magazin gündeminde karşılaştığımız isimlerden bir tanesi Neslihan Atagül.

Diğer bir yandan evliliği ile de sık sık magazin gündeminde karşılaştığımız isimlerden bir tanesi Neslihan Atagül.

Fatih Harbiye dizisinde tanışmalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti bildiğiniz gibi.

Temmuz ayında evliliklerinin sekizinci senesini dolduracak olan çift hakkında şimdiye kadar medyada pek çok haber çıktı.

Temmuz ayında evliliklerinin sekizinci senesini dolduracak olan çift hakkında şimdiye kadar medyada pek çok haber çıktı.

Aldatma iddiaları, boşanacaklarına dair söylemler, 10 yılı aşkın ilişkilerini hiçbir zaman kendileri içinde sarsmadı. Neslihan Doğulu boşanacakları iddialarının ardından cevap niteliğinde mutlu pozlarını yayınlamaya devam etmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bomba bir haberle gündeme gelmiş ve dünyaca ünlü bir derginin ikinci kez kapak kızı olacağı öğrenilmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bomba bir haberle gündeme gelmiş ve dünyaca ünlü bir derginin ikinci kez kapak kızı olacağı öğrenilmişti.

'Latin Amerika'yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı' diye bahsedilen Atagül'ün başarısını, arkadaşı Murat Dalkılıç da Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı.

Neslihan Atagül'ün de kendi hikayesinde alıntıladığı fotoğrafa baktığımızda "Doğulu" soyadının yer almadığını görüyoruz.

Neslihan Atagül'ün de kendi hikayesinde alıntıladığı fotoğrafa baktığımızda "Doğulu" soyadının yer almadığını görüyoruz.

Ancak Twitter (X) üzerinden bir hayranına verdiği cevapta bu duruma takılmış olduğu görülüyor.

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Fotoğrafı "Neslihan Atagül" olarak paylaşan ve "Doğulu" soyadını kırpan bir hayranına kapağın bütününü "Doğulu" soyadı gözükecek şekilde atınca herkes şok oldu tabii.

Fotoğrafı "Neslihan Atagül" olarak paylaşan ve "Doğulu" soyadını kırpan bir hayranına kapağın bütününü "Doğulu" soyadı gözükecek şekilde atınca herkes şok oldu tabii.
twitter.com

Bunun üstüne sosyal medyada Neslihan Atagül'ün hayranına karşı verdiği cevap viral oldu.

Bunun üstüne sosyal medyada Neslihan Atagül'ün hayranına karşı verdiği cevap viral oldu.
twitter.com

Görenler bu hareketi yersiz buldu ve eleştiriler başladı.

Görenler bu hareketi yersiz buldu ve eleştiriler başladı.
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