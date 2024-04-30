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Tarkan'ın Güzeller Güzeli Eşi Pınar Tevetoğlu Yengeliğini Yaptı ve Müjdesini Verdi

Tarkan'ın Güzeller Güzeli Eşi Pınar Tevetoğlu Yengeliğini Yaptı ve Müjdesini Verdi

Tarkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 12:19

Türkiye'nin Megastarı Tarkan'ın güzeller güzeli eşi Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz gün magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Doğal halleriyle bir kez daha hayran olduğumuz Tevetoğlu, eşi Tarkan'dan önce müjdeyi verdi. Albüm geliyor.

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Türkiye'nin pop müzik konusunda en önde gelen isimlerinden Megastar olarak andığımız Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile dünyaevine girmişti.

Türkiye'nin pop müzik konusunda en önde gelen isimlerinden Megastar olarak andığımız Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile dünyaevine girmişti.

Magazinden uzak, kendi hallerinde bir hayat tercih eden ikili olabildiğince gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikilinin aşkına ve ailelerine elbette hayranlıkla bakıyoruz.

Beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikilinin aşkına ve ailelerine elbette hayranlıkla bakıyoruz.

Sosyal medya paylaşımları haricinde magazinden ve kaostan uzak duran çiftin bu kararına da saygıyla yaklaşıyoruz.

2018 yılında kızları Liya'yı da kucaklarına almalarıyla herkesin imrenerek baktığı çiftlerden biri olmuşlardı.

2018 yılında kızları Liya'yı da kucaklarına almalarıyla herkesin imrenerek baktığı çiftlerden biri olmuşlardı.

Tarkan'ın kızı Liya ile yaptığı paylaşımlar hepimizin dikkatini çekiyor tabii. Kendisi tütü giymekten tutun da evcilik oynamaya kadar pek çok aktivitede 'ben de varım' diyor.

Pınar Tevetoğlu'nu magazinde çok sık göremesek de kendisi muhabirlerin objektiflerine takılıyor. Geçtiğimiz gün de bu anlardan biri yaşandı.

Pınar Tevetoğlu'nu magazinde çok sık göremesek de kendisi muhabirlerin objektiflerine takılıyor. Geçtiğimiz gün de bu anlardan biri yaşandı.

Daha önce oy verme kombiniyle oldukça doğal bir şekilde kameralara yakalanan ve eleştirilerin hedefi olan Pınar Tevetoğlu, doğallığıyla bir kez daha bizi kendine hayran bıraktı.

Üstüne bir de eşi Tarkan hakkında bize müjdeyi verdi ve "Albüm yolda" dedi!

Üstüne bir de eşi Tarkan hakkında bize müjdeyi verdi ve "Albüm yolda" dedi!

'Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı. Çok ilgili baba.'

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Pınar Tevetoğlu'nun bu tatlı halleri sosyal medyada görenleri mest etti ve övgü dolu yorumlar da beraberinde geldi.

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