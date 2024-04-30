Tarkan'ın Güzeller Güzeli Eşi Pınar Tevetoğlu Yengeliğini Yaptı ve Müjdesini Verdi
Tarkan'ın Güzeller Güzeli Eşi Pınar Tevetoğlu Yengeliğini Yaptı ve Müjdesini Verdi
Türkiye'nin Megastarı Tarkan'ın güzeller güzeli eşi Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz gün magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Doğal halleriyle bir kez daha hayran olduğumuz Tevetoğlu, eşi Tarkan'dan önce müjdeyi verdi. Albüm geliyor.
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Türkiye'nin pop müzik konusunda en önde gelen isimlerinden Megastar olarak andığımız Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile dünyaevine girmişti.
Beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikilinin aşkına ve ailelerine elbette hayranlıkla bakıyoruz.
2018 yılında kızları Liya'yı da kucaklarına almalarıyla herkesin imrenerek baktığı çiftlerden biri olmuşlardı.
Pınar Tevetoğlu'nu magazinde çok sık göremesek de kendisi muhabirlerin objektiflerine takılıyor. Geçtiğimiz gün de bu anlardan biri yaşandı.
Üstüne bir de eşi Tarkan hakkında bize müjdeyi verdi ve "Albüm yolda" dedi!
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Pınar Tevetoğlu'nun bu tatlı halleri sosyal medyada görenleri mest etti ve övgü dolu yorumlar da beraberinde geldi.
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