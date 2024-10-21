Görüş Bildir
Haberler
Magazin
''Yenidoğan Çetesi'' Skandalının Ardından Sinirlerine Hakim Olamayan Oyuncu Berk Atan Sert Konuştu!

''Yenidoğan Çetesi'' Skandalının Ardından Sinirlerine Hakim Olamayan Oyuncu Berk Atan Sert Konuştu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 22:18

Sevilen oyuncu Berk Atan, ülkemizi sorsan ''Yenidoğan Çetesi'' skandalı hakkında Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2012 yılında Best Model of Turkey seçilen Berk Atan, ardından oyunculuk serüvenine başlamıştı. Kendisini en son ''Gönül Dağı'' isimli dizide, 2020 yılında ekranlarda görmüştük.

2012 yılında Best Model of Turkey seçilen Berk Atan, ardından oyunculuk serüvenine başlamıştı. Kendisini en son ''Gönül Dağı'' isimli dizide, 2020 yılında ekranlarda görmüştük.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir skandalla ülkece yüzleşmiş ve derin acılar yaşamıştık. ''Yenidoğan Çetesi'' olarak adlandırılan bir grup sağlık çalışanın para uğruna bebeklerin yaşamlarına son verdikleri ortaya çıkmış ve durum ülkemizi dehşete ve üzüntüye sürüklemişti. Ardından ünlü isimler, bu akıl almaz olay hakkında kendi düşüncelerini çeşitli platformlar yoluyla bizlerle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir skandalla ülkece yüzleşmiş ve derin acılar yaşamıştık. ''Yenidoğan Çetesi'' olarak adlandırılan bir grup sağlık çalışanın para uğruna bebeklerin yaşamlarına son verdikleri ortaya çıkmış ve durum ülkemizi dehşete ve üzüntüye sürüklemişti. Ardından ünlü isimler, bu akıl almaz olay hakkında kendi düşüncelerini çeşitli platformlar yoluyla bizlerle paylaşmıştı.

Bu olaya tepkisini dile getiren ünlü isimlerden biri de Berk Atan oldu. Atan, Magazin Burada'ya verdiği röportajda olayda adı geçen isimler hakkında sert konuştu.

Bu olaya tepkisini dile getiren ünlü isimlerden biri de Berk Atan oldu. Atan, Magazin Burada'ya verdiği röportajda olayda adı geçen isimler hakkında sert konuştu.

Berk Atan, “Ben normalde bela okuyan bir insan değilim ama Allah hepsinin belasını versin. Bunların hepsini meydanda sallandıracaksın!” cümleleriyle öfkesini ifade etmeyi tercih etti.

Berk Atan, “Ben normalde bela okuyan bir insan değilim ama Allah hepsinin belasını versin. Bunların hepsini meydanda sallandıracaksın!” cümleleriyle öfkesini ifade etmeyi tercih etti.

Ünlü oyuncun konuşmasının tamamı için👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın