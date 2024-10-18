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Sonunda Yüzü Güldü: Hadise'den Yeni Yönetmen Sevgilisi Şenol Sönmez’le Yan Yana İlk Görüntü Geldi!

Sonunda Yüzü Güldü: Hadise'den Yeni Yönetmen Sevgilisi Şenol Sönmez’le Yan Yana İlk Görüntü Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 22:10

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Hadise, bir süredir adının aşk iddialarına karıştığı ünlü yönetmen ile ilk kez yan yana görüntülendi!

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Bazen açıklamaları, bazen sahne şovları ve kombinleri, bazen de pozları ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Bazen açıklamaları, bazen sahne şovları ve kombinleri, bazen de pozları ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Kariyerinde her geçen gün ileriye giden ünlü şarkıcı aşk hayatında aynı başarıya ne yazık ki sahip değil! Hatırlarsanız 30 Nisan 2022 tarihinde Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, 5 ay sonra boşanmıştı.

Kariyerinde her geçen gün ileriye giden ünlü şarkıcı aşk hayatında aynı başarıya ne yazık ki sahip değil! Hatırlarsanız 30 Nisan 2022 tarihinde Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, 5 ay sonra boşanmıştı.

Daha sonra adı birkaç kez aşk iddialarına karışsa da Hadise'nin yanında bir türlü birini görememiştik. Ta ki geçtiğimiz günlere kadar.

Daha sonra adı birkaç kez aşk iddialarına karışsa da Hadise'nin yanında bir türlü birini görememiştik. Ta ki geçtiğimiz günlere kadar.

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol alan Hadise'nin projenin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol alan Hadise'nin projenin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkiliden ilişkilerine dair herhangi bir açıklama gelmezken geçtiğimiz saatlerde Hadise ve Şenol Sönmez ilk kez 'Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın galasında görüntülendi!

İkiliden ilişkilerine dair herhangi bir açıklama gelmezken geçtiğimiz saatlerde Hadise ve Şenol Sönmez ilk kez 'Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın galasında görüntülendi!
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Hadise'nin mutluluğu da gözlerden kaçmadı!

Hadise'nin mutluluğu da gözlerden kaçmadı!

İşte o anlar 👇🏻

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