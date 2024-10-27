Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel Çiftinin Samimi Anları: "Peşinden Koşmadan Hayallerinize Ulaşamazsınız"

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, yeni bir programla gündeme geldi. Zeynep Demirel'in ünlü yıldızların evlerine konuk olacağı 'Yenge FC' isimli program, 343 Digital YouTube kanalında yayınlandı. Formatın ilk bölümü, Demirel çiftinin evinde gerçekleştirildi.
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Programda eşi hakkında konuşan Zeynep Demirel, "İsteyerek değildi ama futbolcu olduğu için Volkan’a bir önyargım vardı. Konuşmak istemediğim zamanlarda bile darladı. Volkan’ın peşimden koştuğu bir dönem vardı." dedi.
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Bu sırada Volkan Demirel, "Peşinden koşmadan hayallerinize ulaşamazsınız." diyerek Zeynep Demirel'e karşılık verdi.
İşte o anlar 👇🎥
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