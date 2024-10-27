Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel Çiftinin Samimi Anları: "Peşinden Koşmadan Hayallerinize Ulaşamazsınız"

Ülkemizde Yaşanan Olaylar Hakkında Yorumu Sorulan Seren Serengil'den de Devlet Bahçeli'ye Taş Geldi

Yerli John Wick Spor Yaptığı Sırada Üzerine Koşan Köpekleri Konuşarak İkna Etti: "İnsandan Farkınız Olsun"