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Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel Çiftinin Samimi Anları: "Peşinden Koşmadan Hayallerinize Ulaşamazsınız"

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel Çiftinin Samimi Anları: "Peşinden Koşmadan Hayallerinize Ulaşamazsınız"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 18:05

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Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, yeni bir programla gündeme geldi. Zeynep Demirel'in ünlü yıldızların evlerine konuk olacağı 'Yenge FC' isimli program, 343 Digital YouTube kanalında yayınlandı. Formatın ilk bölümü, Demirel çiftinin evinde gerçekleştirildi.

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Programda eşi hakkında konuşan Zeynep Demirel, "İsteyerek değildi ama futbolcu olduğu için Volkan’a bir önyargım vardı. Konuşmak istemediğim zamanlarda bile darladı. Volkan’ın peşimden koştuğu bir dönem vardı." dedi.

Programda eşi hakkında konuşan Zeynep Demirel, "İsteyerek değildi ama futbolcu olduğu için Volkan’a bir önyargım vardı. Konuşmak istemediğim zamanlarda bile darladı. Volkan’ın peşimden koştuğu bir dönem vardı." dedi.

Bu sırada Volkan Demirel, "Peşinden koşmadan hayallerinize ulaşamazsınız." diyerek Zeynep Demirel'e karşılık verdi.

Bu sırada Volkan Demirel, "Peşinden koşmadan hayallerinize ulaşamazsınız." diyerek Zeynep Demirel'e karşılık verdi.

İkilinin bu samimi diyaloğu, sosyal medyada viral hale geldi ve büyük ilgi gördü.

İşte o anlar 👇🎥

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