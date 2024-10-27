Aman Eksik Kalmayın: Hakan Sabancı'ya Liseli Aşıklar Gibi Düşen Hande Erçel, Biricik Sevgilisini Kalbine Yazdı
Aman Eksik Kalmayın: Hakan Sabancı'ya Liseli Aşıklar Gibi Düşen Hande Erçel, Biricik Sevgilisini Kalbine Yazdı
Hakan Sabancı'yla yeni pozunu hikayesinde paylaşan Hande Erçel, seven sevdiğini kalbine etiketlesin akımına katıldı 😂
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2022'nin son ayında oyunculuğuyla gündemden düşmeyen, sürekli de eleştiri toplayan güzel Hande Erçel'in yepyeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik hatırlarsanız!
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Yeni aşkının Hakan Sabancı olduğu öğrenildiğinde, "bu ilişki üç ay sürmez" yorumları gecikmemişti. Gelin görün ki çiftimiz, hiç ayrılmadan bu zamana kadar geldi. Üstüne üstlük aklımızın hayalimizin sığamayacağı kadar çok gezip çok elit takıldılar!
Tüm bu süreç boyunca başta net bir şekilde göremediğimiz Hakan Sabancı'nın birtakım uzuvlarını yakalayabildik fotoğraflarda.
Fakat bakışlar hep daha da aşk doldu. Liseli aşıklara dönen Hande Erçel'in Hakan'ına hayranlığı gözden kaçacak gibi değildi.
Zaman içerisinde Hande kadar Hakan da alıştı kameralara. Mekan çıkışları, havaalanları dışında beraber pozlar da gelmeye başladı çiftten.
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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir versiyon ekleniverdi. Sevdiğini kalbine, alnına etiketleme trendine Hande Erçel de dahil oldu. Hakan Sabancı'nın adını kalbine yazdı... 😂 Hikayede tam kalbin üstünde etikete de şahitlik ettik böylece!
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