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Zerrin Özer'den Öcalan Çağrısında Bulunan Devlet Bahçeli'ye Ağır Sitem!

Zerrin Özer'den Öcalan Çağrısında Bulunan Devlet Bahçeli'ye Ağır Sitem!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 22:29

Öcalan çağrısıyla gündeme oturan Devlet Bahçeli'ye Zerrin Özer'den ağır bir tepki geldi.

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Geçtiğimiz günlerde gündeme oturan konulardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaydı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme oturan konulardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaydı.

Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet eden Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklamasında bulunmuş, sözlerine;

Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet eden Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklamasında bulunmuş, sözlerine;

'Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” diyerek devam etmişti.

Bahçeli'nin sosyal medyada büyük tepki çeken Öcalan çağrısına bir tepki de geçtiğimiz saatlerde Zerrin Özer'den geldi.

Bahçeli'nin sosyal medyada büyük tepki çeken Öcalan çağrısına bir tepki de geçtiğimiz saatlerde Zerrin Özer'den geldi.

Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Zerrin Özer, "Sayın demem gerekiyor mu? Bilmiyorum. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları… Anlayamıyorum… Ülkede o kadar çok şehit düşmüş evlatlarımız var ki! Çok talihsiz bir açıklama. Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.

Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Zerrin Özer, "Sayın demem gerekiyor mu? Bilmiyorum. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları… Anlayamıyorum… Ülkede o kadar çok şehit düşmüş evlatlarımız var ki! Çok talihsiz bir açıklama. Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.

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