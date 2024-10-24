Zerrin Özer'den Öcalan Çağrısında Bulunan Devlet Bahçeli'ye Ağır Sitem!

'Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” diyerek devam etmişti.