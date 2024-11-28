Ablası Nihal'i "Enişteci" İlan Edip Yerin Dibine Sokan Bahar Candan'ın Paylaşımı "Bu Nasıl Aile?" Dedirtti!
Ablası Nihal'i "Enişteci" İlan Edip Yerin Dibine Sokan Bahar Candan'ın Paylaşımı "Bu Nasıl Aile?" Dedirtti!
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu. Nihal Candan bir miktar daha özenli davranmaya çalışırken, ne yaptığına akıl sır ermeyen Bahar Candan, haftalarca ablası hakkında 'enişteci' iddialarında bulundu. Ablası Nihal'i yerin dibine sokan, daha geçtiğimiz saatlerde demediğini bırakmayan Bahar Candan'ın son paylaşımı 'Bu nasıl aile?' dedirtti.
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış, önce Nihal'in sonra Bahar'ın olmak üzere tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
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Cezaevinden tahliye olduktan sonra Nihal Candan, kız kardeşi Bahar Candan'a kıyasla daha özenli hareket etti. Fakat Bahar, çıktığı günden itibaren kaosun adresi olmayı başardı.
Nihal büyüklüğünü korudu mu diyelim yoksa etkileşim tatlı geldi "aman sürsün" dedi mi diyelim bilemiyoruz ama sessiz kalmayı tercih etti. Bahar da ipin ucunu büyük kaçırdı.
Ablasının tuvaletten pozunu aşağıdaki notla paylaşan ve daha nice laflar da söyleyen Bahar Candan, "hiçbirini ben yazmadım" yalanının arkasına sığınmış mevzuyu unutturmuşken geçtiğimiz saatlerde yine zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Hemen ardından geri vites geldi tabii. Hesabının çalındığını, paylaşımların kendisine ait olmadığını söyledi Bahar Candan. Baktı ki konuşuluyor, istediği etkileşime de ulaşıyor bu yalanı kullanayım dedi herhalde.
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Yetmedi, geçtiğimiz dakikalarda da Nihal Candan'la partilediği pozlarını "Love my sisters" notuyla paylaşıp, bu sefer de aşkını haykırdı yerin dibine soktuğu ablasına.
Yorumlar da gecikmedi tabii... 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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