Yaptı Yine Yapacağını: İhanet İddialarıyla Kıyamet Koparan Bahar Candan Yine Ablası ve Ex'ine Kafayı Taktı!
Yaptı Yine Yapacağını: İhanet İddialarıyla Kıyamet Koparan Bahar Candan Yine Ablası ve Ex'ine Kafayı Taktı!
Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının sonra ablası Nihal Candan'la birlikte cezaevine giren Bahar Candan'dan tahliyesinin ardından ortalığı fena karıştırmıştı. Ablası hakkında ağızları açık bırakan türden iddialar ortaya atmıştı. Bahar, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Ondan sonra özür dileyip konuyu kapatmıştı. Bahar Candan yine yaptı yapacağını, sosyal medya hesabından ablası ve eski basketbolcu sevgilisi hakkında yine şoke eden paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri süren Bahar Candan hesabın çalındığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Benim Stilim programıyla tanınan Candan kardeşler, kara para aklama ve dolandırıcılık çetesine üye olma iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce Nihal ardından da 20 Eylül'de kardeşi Bahar Candan tahliye edilmiş ve büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.
44 yıl hapsi istenen Bahar Candan tahliye sonrasında sosyal medyaya koşup türlü türlü paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu paylaşımlarına ardından geri vites yapan Bahar Candan, psikolojisi bozuk olduğu için "saçma sapan açıklamalar" yaptığını belirttiği bir açıklama yapıp özür dilemişti.
Veee Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Instagram hesabından "Evli ablamla basketbolcu sevgilim arasındaki tuhaf ilişkiyi çözemedim " diyen Bahar, 'ırz düşmanı' dediği sevgilisinin kendisinden habersiz ablasıyla tatil planı yaptığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Attığı storyleri 50 dakika içerisinde silen Bahar Candan "Hesabımda bir sorun olduğu için benim yapmadığım paylaşımlar yapılmıştır. Bana ait değil bu paylaşımlar" diyerek r yaptı.
Takipçileriyle dalga geçer gibi hamlelerde bulunan fenomen Bahar Candan bir de biyografisine "Hesabım çalındı" notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın