Kaynana - Gelin Gecelerde: Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı Megastar Tarkan Konserinde Fena Eğlendi!
Kaynana - Gelin Gecelerde: Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı Megastar Tarkan Konserinde Fena Eğlendi!
Sosyete dünyasının ikonik gelin-kaynanalarından olan Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı arasından su sızmıyor şu aralar. Her türlü etkinlikte yan yana boy gösteren ikili sıkça gündeme geliyor. Sabancı kadınlarının, bazen çok iyi oldukları bazense gerilim yaşadıkları konuşuluyor. Dediğimiz gibi pek çok etkinliğe birlikte giden Arzu ve Nazlı Sabancı bu sefer de soluğu, uzun aranın ardından sahne alan Megastar Tarkan konserinde aldı.
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Arzu Sabancı son dönemlerde, ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncu Hande Erçel'le yaşadığı aşk konusu yüzünden sıkça gündem oluyor.
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Zaman zaman birilerine "Tam bir erkek annesi" dedirten Arzu hanımın biricik gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisini de biliyorsunuzdur!
Büyük oğlu Hacı Sabancı'yla 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturup, Arzu Alara adını verdiği dünya tatlısı bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kaynana gelinin özellikle son dönemlerde hep birbirlerinin yanında olup her yerde beraber boy göstermeleri gözlerden kaçmamıştı.
Bunun en yakın örneklerinden bir tanesine de geçtiğimiz akşam saatlerinde sosyal medyadan tanıklık ettik.
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İlk olarak Arzu Sabancı hareket halindeki yatından "Özlediğimiz birini görmeye gidiyoruz" paylaşımını yaptı.
Bir sonraki hikayesiyle anladık ki, Arzu hanım uzun bir aradan sonra İstanbul'da özel bir gecede sahne alan Megastar Tarkan'ı özlemiş.
Gentleman dergisinin özel gecesi için hazırlanıp dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Tarkan'ı izlerken kendini kaptıran Arzu Sabancı hepimiz gibi etkilenip pek çok hikaye paylaştı.
O esnada gelin Nazlı Sabancı da bu eşsiz konserde olduğunu gösteren bir paylaşım yapıp Tarkan'ın videosunu hikayesine ekledi.
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Yan yana megastar konserine giden kaynana Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'yı aynı karede görürüz diye bekledik, ancak olmadı. Belki ilerleyen günlerde bir paylaşım gelir.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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