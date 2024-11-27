Kaynana - Gelin Gecelerde: Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı Megastar Tarkan Konserinde Fena Eğlendi!

Sosyete dünyasının ikonik gelin-kaynanalarından olan Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı arasından su sızmıyor şu aralar. Her türlü etkinlikte yan yana boy gösteren ikili sıkça gündeme geliyor. Sabancı kadınlarının, bazen çok iyi oldukları bazense gerilim yaşadıkları konuşuluyor. Dediğimiz gibi pek çok etkinliğe birlikte giden Arzu ve Nazlı Sabancı bu sefer de soluğu, uzun aranın ardından sahne alan Megastar Tarkan konserinde aldı.