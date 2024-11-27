Filtre mi Botoks mu? Safiye Soyman'ın Aşkı Faik Öztürk'ün Yüzündeki Değişim Gözden Kaçmadı!
Filtre mi Botoks mu? Safiye Soyman'ın Aşkı Faik Öztürk'ün Yüzündeki Değişim Gözden Kaçmadı!
Safiye Soyman ve Faik Öztürk Türk magazin dünyasının en ikonik çiftleri listesinin başında geliyor. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan ünlü çift her pozları ve kombinleriyle ne kadar uyumlu olduklarını da göstermeden duramıyor. Bu seferki konumuz, ünlü şarkıcı Soyman,'ın hayat arkadaşıyla verdiği poz oldu. Faik Öztürk'ün yüzündeki değişiklik gözden kaçmadı. Kimileri botoks etkisi olduğunu düşünürken kimileri de 'Safiye Soyman filtresi' dedi!
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Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisinin 1999 yılından bu yana flörtleşmelere doyamadığı dillere destan aşklarını bilmeyen yoktur.
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Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan bu ikonik çiftin, magazin dünyasının en renkli ikili olduğunu söylemek de yanlış olmaz.
Evde, sahnede her yerde birbirlerinin yanında olup iyi-kötü tüm anlarında destekçi olan ünlü şarkıcı ve iş insanı yine verdikleri bir pozla gündem oldular.
Safiye Soyman'ın biricik hayat arkadaşıyla yüzleri gülümsettiği pek çok an var. Ünlü şarkıcı bu sefer de son paylaşımıyla gülürdü. Bilenler bilir, sosyal medyada Safiye Soyman filtresi diye bir şey vardır. 😂
Soyman'ın son paylaşımında yer alan Faik Öztürk'ün yüzündeki gözle görülür değişim kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Kimileri efekt derken kimileri de iş insanının botoks yaptırdığını öne sürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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