Filtre mi Botoks mu? Safiye Soyman'ın Aşkı Faik Öztürk'ün Yüzündeki Değişim Gözden Kaçmadı!

Safiye Soyman ve Faik Öztürk Türk magazin dünyasının en ikonik çiftleri listesinin başında geliyor. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan ünlü çift her pozları ve kombinleriyle ne kadar uyumlu olduklarını da göstermeden duramıyor. Bu seferki konumuz, ünlü şarkıcı Soyman,'ın hayat arkadaşıyla verdiği poz oldu. Faik Öztürk'ün yüzündeki değişiklik gözden kaçmadı. Kimileri botoks etkisi olduğunu düşünürken kimileri de 'Safiye Soyman filtresi' dedi!