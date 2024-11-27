"700 Liralık Geçişe...": Şoray Uzun Ödeyeceği Yüksek HGS Ücreti Karşısında Küplere Bindi!
"700 Liralık Geçişe...": Şoray Uzun Ödeyeceği Yüksek HGS Ücreti Karşısında Küplere Bindi!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Şoray Uzun zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ünlü sunucu bu kez tepkiliydi. Yaz aylarında HGS geçişinden sonra para yüklemesi yapmasına rağmen ücretin çekilmediğini dile getiren Şoray Uzun cezalı tutarla karşılaştı. Ünlü sunucunun ödemesi gerek rakamla ilk ücret arasındaki fark şoke etti.
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Pek çok kişinin aklına Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Ahmet' karakteriyle kazınan Şoray Uzun kariyeriyle adından söz ettiren ünlü isimlerden.
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Ama kendisi milyonların gönlüne, 2005 yılında Kanal 7'de yayınlanan 'Şoray Uzun Yolda' adlı dönemin favori gezi programıyla taht kurmuştu.
1998'de hayatını birleştirdiği Elçin Uzun ile evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü sunucu ve oyuncu son olarak 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisiyle ekranlara gelmişti.
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Şoray Uzun zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.
HGS yükleme konusunda yaşadığı sorunu paylaşıp isyan eden ünlü sunucu "Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse!" diyerek dert yandı.
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Şoray Uzun, "Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum!" diyerek ateş püskürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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