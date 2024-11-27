Hadise'nin 'Esas Oğlan'daki Performansını "Oyunculuğum Sevildi" Diye Değerlendirmesi Kullanıcıları İkiye Böldü
Hadise'nin 'Esas Oğlan'daki Performansını "Oyunculuğum Sevildi" Diye Değerlendirmesi Kullanıcıları İkiye Böldü
Sahnelerin tozunu attıran Hadise, Seda Bakan'la birlikte 'Esas Oğlan' dizisiyle ilk kez oyunculuk deneyimini yaşadı. Ünlü şarkıcı, dijital bir platformda yayınlanan dizide gözleri üzerine çeken yegane kişi oldu. Kimilerinin ilk tecrübesine rağmen oyunculuğunu beğendiği Hadise kimileri tarafından da topa tutuldu.
Tabii bu konuda Hadise'nin ne düşündüğü de merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı eleştiri ve tebriklerin ardından ilk kez cevap verip bir de oyunculuğu sevdiğini duyurdu.
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Tam gaz devam ettiği konserlerindeki eşsiz şovları, birbirinden gösterişli ve iddialı bulunan kombinleri ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla uzun yıllardır sahnelerin tozunu attıran Hadise, büyük bir sürpriz yapıp oyunculuk sektörüne de adım attı.
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Yakın arkadaşı Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la 'Esas Oğlan' adlı projede rol alan ünlü şarkıcının dizisi 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanmaya başladı.
Tabii dizinin ilk bölümüyle birlikte pek çoğumuzun gündemi Hadise'nin oyunculuğu oldu. Dizi izleyicileri hemen sosyal medyadan yorum yapmaya başladı.
Ünlü şarkıcının dizideki performansı ve rol yeteneği bazı izleyiciler tarafından çok beğenilse de bazıları tarafından fena topa tutuldu.
Eleştiri yapan isimlerden olan Ahmet Hakan ise "Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi. Her sahnede aynı acıklı gülümseme. Özgüveni hayli yüksek ama gerekçesi sallanmakta" diyerek tepki gösterdi.
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Bunda eleştiri ve övgünün ardından konuya dair çok bir açıklama yapmayan Hadise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kamera arkası görüntüleri paylaşıp adeta 'Tüm eleştirilere kulaklarım kapalı' mesajı verdi.
"Bu bir teşekkür paylaşımıdır! 🐣 Okumak istemeyen okumasın, biraz uzun gelebilir! 😝" diyen ünlü şarkıcı, "Bu kareler, dizimizin ilk set gününden. İlk oyunculuk deneyimim olduğu için, tahmin edersiniz çok heyecanlıydım ve açıkçası korkuyordum. Böyle bir projede olmak büyük bir riskti. Ama her zaman oyunculukla ilgili hayallerim vardı ve hala öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum, tıpkı herkes gibi" diyerek devam etti:
Geçtiğimiz akşam kardeşiyle birlikte katıldığı bir davet çıkışı görüntülenen Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisindeki oyunculuğuna yapılan yorumları ilk kez değerlendirdi.
"Sevildi. Tabii ki de sevmeyenler de olur, sevenler oldu. Şarkılarımız nasıl seviliyorsa sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden yapımcılardan vs çok güzel yorumlar geldi.
"Ben çok heyecanlıyım, bu benim için yeni bir dönem o yüzden çok mutluyum" diyen Hadise'ye oyunculuk kariyerine devam edip etmeyeceği sorulunca "Valla sıcak bakıyorum, oyunculuğu sevdim" yanıtı verdi.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Hadise'nin kullanıcıları ikiye bölen sözlerine gelen cevapları birlikte görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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