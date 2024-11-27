Hadise'nin 'Esas Oğlan'daki Performansını "Oyunculuğum Sevildi" Diye Değerlendirmesi Kullanıcıları İkiye Böldü

'Bu ilk oyunculuk deneyimimle ilgili okuduğum güzel yorumlarınız beni o kadar mutlu etti ki… Çok sevindim, çok duygulandım 🥲🫶🏻🙏🏻

Eğer beğenilmeseydi, hep şunu dedim; “Olabilir, oyunculuğum beğenilmezse bu beni çok üzer, evet… Ama en azından denedim. Bu benim hayalimdi.” Çünkü bu hayatta, insanın yapmak isteyip de yapamadığı şeyler kadar büyük bir boşluk hissi yok bence.

Yıllardır müzikle hayatınızda yer aldım, şimdi ise bambaşka bir Hadise ile karşınızdayım. Bu dizide artık kendim değilim, her şeyden önce “Ceren”im. Sete ilk adımımı attığımda, içimden “Sen artık Ceren’sin” dedim. Ve senaryoyu okuduğumda, inanın Ceren’i çok sevdim ve hissedebildim.'

@nolsee, Sette yönetmene herkes hoca dermiş, bunu Seda’dan öğrendim 😅 O günden sonra sana hep hocam hocam diye seslendim! 😀 Ama süreç içinde bir oyuncu için yönetmenin ne kadar önemli olduğunu sayende öğrendim. Bu sette bana kattığın tecrübeler ve öğrettiklerin paha biçilemez. Bu set, bu dizi, bu senaryo sensiz asla olamazdı. Sen ve ekibin olmadan bu proje gerçekleşemezdi.

Ekibindeki kahraman kadınları da asla unutmayacağım: @iqekipek, @cansuyuuu ve @pelda.yldrm sizler sette benim için adeta birer melektiniz. Bana kendimi hep iyi hissettirdiniz ve bana kattıklarınızı anlatmaya kelimeler yetmez.