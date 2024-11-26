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Masumiyet Müzesi'nin 'Füsun'ü Eylül Lize Kandemir'in ELLE Gecesindeki Dekolteli Elbisesine Yorum Yağdı!

Masumiyet Müzesi'nin 'Füsun'ü Eylül Lize Kandemir'in ELLE Gecesindeki Dekolteli Elbisesine Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
26.11.2024 - 19:04

Kardeşlerim dizisiyle yıldızını epey bir parlatan Eylül Lize Kandemir son dönemlerin gözde oyuncularından biri oldu.  Kendisi son olarak Selahattin Paşalı'yla başrollerini paylaşacağı Masumiyet Müzesi dizisinde 'Füsun' karakterine hayat vermek üzere seçildi. Günden güne daha çok tanınan Eylül Lize Kandemir geçtiğimiz akşam ELLE gecesinde boy gösterdi. Siyah epey göğüs dekoltesi bulunan elbisesiyle geceye damga vuran genç oyuncuya epey yorum geldi.

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Ekranlara ilk adımı, 2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisiyle atıp 'Filiz' karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir popüler genç oyuncular arasına girdi.

Ekranlara ilk adımı, 2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisiyle atıp 'Filiz' karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir popüler genç oyuncular arasına girdi.

Daha sonra sırasıyla 'Elbet Bir Gün', 'Ah Nerede' adlı yapımlarda rol alan 2001 doğumlu oyuncu, son olarak da 'Kardeşlerim' dizisinde 'Yasemin Yılmaz' karakteriyle yıldızını partlatmıştı.

Daha sonra sırasıyla 'Elbet Bir Gün', 'Ah Nerede' adlı yapımlarda rol alan 2001 doğumlu oyuncu, son olarak da 'Kardeşlerim' dizisinde 'Yasemin Yılmaz' karakteriyle yıldızını partlatmıştı.

Adını geniş kitlelere duyurdukça popüler markaların da reklam yüzü olmaya başladı kendisi.

Adını geniş kitlelere duyurdukça popüler markaların da reklam yüzü olmaya başladı kendisi.

Eylül Lize Kandemir şimdilerde başrollerini Selahattin Paşalı'yla paylaştığı Masumiyet Müzesi'nde 'Füsun' karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Eylül Lize Kandemir şimdilerde başrollerini Selahattin Paşalı'yla paylaştığı Masumiyet Müzesi'nde 'Füsun' karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de gözleri üzerine toplamayı başaran genç oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen ELLE gecesine katıldı.

Kariyeri kadar güzelliğiyle de gözleri üzerine toplamayı başaran genç oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen ELLE gecesine katıldı.
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Bir süre önce Yalı Çapkını'nın yıldız ismi Mert Ramazan Demir'le adı aşk iddialarına karışan Eylül Lize Kandemir'in siyah pırıltılı ve göğüs kısmında derin dekoltesi bulunan kombini gece damga vurdu.

Bir süre önce Yalı Çapkını'nın yıldız ismi Mert Ramazan Demir'le adı aşk iddialarına karışan Eylül Lize Kandemir'in siyah pırıltılı ve göğüs kısmında derin dekoltesi bulunan kombini gece damga vurdu.

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Kimileri Eylül Lize Kandemir'in kombinini çok beğenirken kimileri de topa tuttu.

Kimileri Eylül Lize Kandemir'in kombinini çok beğenirken kimileri de topa tuttu.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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