Cemre Baysel'den Sonra O da Giydi: Sibel Can'ın Devasa Güllü Elbisesi Yine Geçer Not Alamadı!
Cemre Baysel'den Sonra O da Giydi: Sibel Can'ın Devasa Güllü Elbisesi Yine Geçer Not Alamadı!
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Amor Gariboviç defilesi epey konuşulmuştu. Cemre Baysel'in devasa güllü elbisesi sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Tasarımıyla hayli dikkat çeken parçayı bu sefer de Sibel Can giydi. Görenler yine yorum yapmadan geçemedi.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Amor Gariboviç defilesi ünlü akınına uğramıştı. Sakla Beni'de 'İncila' karakterine hayat veren Cemre Baysel de gecede devasa güllü kombiniyle boy göstermişti.
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Defile sahibinin imzasını taşıyan devasa pembe güllü elbisenin içinde kaybolan ünlü oyuncu fena dile düşmüştü.
Pembe güllü kombini bir şekilde atlatanlarsa bu sefer de Baysel'in abartılı göz makyajına kafayı takmıştı.
Modacı Amor Gariboviç'in saten güllü tasarımını haftalar sonra bu kez de ünlü şarkıcı Sibel Can giydi. Tabii bu manzarayı görenler yorum yapmadan geçemedi...
Gelen yorumları da buradan beraber görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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