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Ortalık Fena Karıştı: Dilan Polat'ın Gözaltı Kararı Sonrası İsim Vermeden Laf Soktuğu Deniz Akkaya Dellendi!

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Ortalık Fena Karıştı: Dilan Polat'ın Gözaltı Kararı Sonrası İsim Vermeden Laf Soktuğu Deniz Akkaya Dellendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
26.11.2024 - 14:45

Eski manken Deniz Akkaya, kızı ile yaşadığı sorunları açık açık sosyal medyasından anlatınca tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o günden sonra Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.  Eski manken hakkında  ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından gözaltı kararı verilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ortalık karışıkken Dilan Polat da yorum yapmaktan çekinmedi. Kendisi içerdeyken oğlu hakkındaki sözlerini hatırlatan Polat'ın paylaşımı sonrası Deniz Akkaya öfkeden deliye döndü.

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Geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Deniz Akkaya tüm yaşadıklarını Twitter üzerinden ortalığa saçınca büyük tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Deniz Akkaya tüm yaşadıklarını Twitter üzerinden ortalığa saçınca büyük tepki toplamıştı.

Süreç dallanıp budaklandıktan sonra kızının babası Efe Önbilgin'le de mahkemelik olan eski manken her yaptığıyla ayrı bir olaya imza atmıştı.

Süreç dallanıp budaklandıktan sonra kızının babası Efe Önbilgin'le de mahkemelik olan eski manken her yaptığıyla ayrı bir olaya imza atmıştı.

Akkaya'ya kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine Twitter (X) hesabı üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Akkaya'ya kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine Twitter (X) hesabı üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

Söz konusu paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

Deniz Akkaya hakkında geçtiğimiz saatlerde ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eski mankene verilen gözaltı kararı sonrası açıklama yapmaktan geri kalmayan isimlerden biri de tahliyesiyle tartışma konusu yaratan Dilan Polat oldu.

Eski mankene verilen gözaltı kararı sonrası açıklama yapmaktan geri kalmayan isimlerden biri de tahliyesiyle tartışma konusu yaratan Dilan Polat oldu.
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Story atıp da Deniz Akkaya adını hiç geçirmeyen Dilan Polat "Gerçekten ilahi adalet diye bir şey var. Kimsenin kötü bir şey yaşamasına asla sevinmem ama insanların kınadığı şeyler başına gelir. Kimseye sallamayın, düşmez kalkmaz bir Allah'tır... Öyle bir söylemek geldi içimden. Benim çocuğum için bile neler konuşuldu, küçücük çocuğum için. Keşke olmasaydı. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı.

Story atıp da Deniz Akkaya adını hiç geçirmeyen Dilan Polat "Gerçekten ilahi adalet diye bir şey var. Kimsenin kötü bir şey yaşamasına asla sevinmem ama insanların kınadığı şeyler başına gelir. Kimseye sallamayın, düşmez kalkmaz bir Allah'tır... Öyle bir söylemek geldi içimden. Benim çocuğum için bile neler konuşuldu, küçücük çocuğum için. Keşke olmasaydı. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı.

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Dilan'ın kendisine inceden laf soktuğunu gören Akkaya ise "Bütün ailesinin yüzünü eğdirmiş Dilan Polat bu konunun içine koşarak neden giriyor anlamadım. Siz utanmıyorsunuz? Türkiye’de ayaklar başıma bela oldunun kelime anlamasınız.... Türkiye dava avam bir profil görmemiştir, görmeyecektir. Bu ülkenin gelecek nesillerindeki inancı, namuslu para kazanmaya olan inancı bitiren ailesiniz siz. Seni ben yanıma paspas diye almam!!” diyerek deliye döndü.

Dilan'ın kendisine inceden laf soktuğunu gören Akkaya ise "Bütün ailesinin yüzünü eğdirmiş Dilan Polat bu konunun içine koşarak neden giriyor anlamadım. Siz utanmıyorsunuz? Türkiye’de ayaklar başıma bela oldunun kelime anlamasınız.... Türkiye dava avam bir profil görmemiştir, görmeyecektir. Bu ülkenin gelecek nesillerindeki inancı, namuslu para kazanmaya olan inancı bitiren ailesiniz siz. Seni ben yanıma paspas diye almam!!” diyerek deliye döndü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'e de fena şekilde bilenip "Bunların şakşakçısı Emrullah’a gelince…" diyerek öfke kustu.

Gazeteci Emrullah Erdinç'e de fena şekilde bilenip "Bunların şakşakçısı Emrullah’a gelince…" diyerek öfke kustu.

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Peki ikili arasındaki gerilimin kaynağı ne, ne olmuştu? Hemen kısaca özetleyelim, Dilan Polat cezaevindeyken bir paylaşım yapan Deniz Akkaya “Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan” diyerek küçük Milan Efe'yi hedef almıştı.

Peki ikili arasındaki gerilimin kaynağı ne, ne olmuştu? Hemen kısaca özetleyelim, Dilan Polat cezaevindeyken bir paylaşım yapan Deniz Akkaya “Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan” diyerek küçük Milan Efe'yi hedef almıştı.

Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat'sa o paylaşım sonrası ateş püskürüp "Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz. Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen" diyerek cevap vermişti.

Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat'sa o paylaşım sonrası ateş püskürüp "Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz. Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen" diyerek cevap vermişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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