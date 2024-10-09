Sakla Beni'nin 'İncila'sıydı: Cemre Baysel Defiledeki Devasa Pembe Güllü Kombiniyle Dile Düştü!
Sakla Beni'nin 'İncila'sıydı: Cemre Baysel Defiledeki Devasa Pembe Güllü Kombiniyle Dile Düştü!
Ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in düzenlediği defileye katılan isimlerden biri de Cemre Baysel oldu. Tasarımcının imzasıyı taşıyan devasa güllü elbiseyi tercih eden ünlü oyuncu dile düşmekten kurtulamadı.
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Cemre Baysel'i bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde canlandırdığı 'Gonca' karakteriyle ilk kez ekranlarda görmüştük.
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Yetenekleriyle kısa sürede adını duyurduktan sonra 'Ramo', 'Sol Yanım', 'Senden Daha Güzel' gibi birçok diziyle de karşımıza çıkmıştı. Kendisi en son Sakla Beni dizisindeki 'İncala' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' adlı yapımla izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliği ve sempatik halleriyle de kendine hayran bırakıyor.
Belki görmüşsünüzdür, önceki akşam Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda Amor Garibovic'in düzenlediği defile gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı defilede Cemre Baysel de vardı.
Baysel, bu özel gecede defilenin sahibinin imzasını taşıyan devasa pembe güllü elbiseyle boy gösterdi.
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Her haliyle gönülleri fetheden Cemre Baysel'in bu kombini ve abartılı bulunan makyajı kullanıcıların diline düştü.
Cemre Baysel'in Venedik Sarayı'na geldiği anları da buradan görebilirsiniz:
Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım...
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