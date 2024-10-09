Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'in Yüksek Topukluyla Yürümekte Güçlük Çekmesi Birilerine Fena Battı
Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'in Yüksek Topukluyla Yürümekte Güçlük Çekmesi Birilerine Fena Battı
Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler önceki akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki defilesine katıldı. Mekan çıkışı görüntülenen Gamze Erçel'in yüksek topukluyla yürüyüşü birilerinin diline düşünce ünlü fenomenden yanıt gecikmedi.
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Gerek oyunculuğu gerek özel hayatı derken magazin dünyasının gözdesi olan Hande Erçel genç yaşında hayatımıza girmişti. Kendisiyle beraber ablası Gamze Erçel'i de yakından tanımıştık.
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Abla-kardeş ilişkileriyle büyük beğeni toplayan iki oyuncunun paylaşımları ve açıklamaları da binlerce hatta milyonlarca takipçileri tarafından takip ediliyor.
Yedikleri-içtikleri, gezmeleri ayrı gitmeyen Hande ve Gamze Erçel kardeşler önceki akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki defilesine katıldı.
Mekanın girişinde olduğu gibi çıkışında da gözler Erçel kardeşlere çevrildi. Hande Erçel, bozuk ve yokuş aşağı yolda ablası Gamze Erçel'e destek olmak için koluna aldı.
O anları da burada izleyebilirsiniz:
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Yüksek çivi topuklu ayakkabısıyla yürümekte zorlandığı fark edilen Gamze Erçel'in hem yürüyüşü hem de siyahlı kombini birilerine dert oldu.
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Yürüyüşü hakkında yorum yapanların sözlerini tiye alarak cevap veren Gamze Erçel "Yokuş aşağı o topukluyla kolaysa siz yürüyün 😂" dedi.
Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Hadi yorumlarda buluşalım...
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