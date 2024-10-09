Gözleri Korku Saçtı: Hande Erçel'in Kadın Cinayetleri İçin "Söylenecek Söz Yok" Demesi Tartışma Yarattı
Gözleri Korku Saçtı: Hande Erçel'in Kadın Cinayetleri İçin "Söylenecek Söz Yok" Demesi Tartışma Yarattı
Hande Erçel, ülkemizin kabuk bağlamayan yarası kadın cinayetleri konusunda yaptığı ilk açıklamasını çok kısa kesmişti. Geçtiğimiz akşam bir defileye katılan ünlü oyuncu bu sefer daha uzun konuştu. Gözlerinde korku olduğu belli olan Erçel'in 'Söylenecek söz yok' demesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 yaşındaki katil Semih Çelik'in dünya güzeli kızlarımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesinden sonra ülke yasa boğuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan kan dondurucu olayın ardından ünlüler dünyası da ayağa kalktı. Sayısız ünlü isim sosyal medya üzerinden paylaşım yaparken sessiz kalanlar da oldu. Bunların arasında Hande Erçel de vardı.
Ülkenin korkunç cinayetlerle ayağa kalktığı ilk zamanlarda herhangi bir paylaşım yapmayan ünlü oyuncunun Abu Dabi'de gittiği NBA maçından poz vermesi epey tepki çekmişti.
Yurda dönüş yaptıktan sonra Instagram hikayelerinde sessizliğini pozan Erçel, geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklama yapmıştı.
Ünlü oyuncu önceki akşam da ablası Gamze Erçel'le birlikte özel bir defilede boy gösterdi. Kadın cinayetleri konusunda bu kez daha uzun bir açıklama yapan Hande Erçel, konu hakkında sessiz kalan kadın oyuncuların hedef alınmasına sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bugün gördüğüm birkaç haber üzerine konuşmak istiyorum. Şu an böyle klavyesinin başında oturmuş, bizi hedef haline koyan bir kitle var. İstedikleri cümleleri kurmuyoruz diye. Ve sadece benim değil birçok kadın oyuncu arkadaşımı da. Yani burada yaptıkları da çok büyük bir ayrımcılık."
"Ben de evet söylenecek bir söz yok derken gerçekten söylenecek bir söz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim de şuramda kalıyor bir şeyler. Ben de korkuyorum. Ben de bu ülkenin bir kız evladıyım. Mikrofona her şeyi söyleyebilirim ama bir şeyin değişeceğine dair umudum yok..”
Hande Erçel'in açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz...
Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın