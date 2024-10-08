Yeni Projesini Müjdeleyen Hande Erçel, Kadın Cinayetleri Hakkındaki Soruya Dair Yorumunu Kısa Kesti!
Yeni Projesini Müjdeleyen Hande Erçel, Kadın Cinayetleri Hakkındaki Soruya Dair Yorumunu Kısa Kesti!
Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Hande Erçel, yeni projesini müjdelerken ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylar hakkındaki yorumunu kısa kesti.
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Bir kesim tarafından çok beğenilen bir kesim tarafından ise her yaptığı eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel, son zamanlarda hem kariyeri hem Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.
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Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı'nda Gazete Magazin kameralarına yakalanan Hande Erçel, bu kez de ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkındaki yorumu ile gündeme geldi.
Önce yeni bir projede yer alacağını açıklayan Erçel, müjdeli haberi verdikten sonra gündeme dair sorulan sorulara "Arkadaşlar bunun için söyleyecek hiçbir şey yok" yanıtını verdi.
Erçel aynı zamanda "Kelimenin bittiği yer, çok üzgünüm. Umarım daha iyi günler görürüz" açıklamalarında bulundu.
İşte o anlar 👇🏻
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