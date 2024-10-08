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Gündem Yüzünden Çocukları İçin Endişelendiğini Söyleyen Yeşim Salkım, Kış Saati Uygulamasından Dem Vurdu!

Gündem Yüzünden Çocukları İçin Endişelendiğini Söyleyen Yeşim Salkım, Kış Saati Uygulamasından Dem Vurdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 10:26

Gündemdeki kadın cinayetlerinin ardından çocukları için endişelendiğini dile getiren Yeşim Salkım, hem isyan etti hem kış saati uygulamasından dem vurdu.

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19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuş, ünlü isimlerden de yaşanan katliama dair tepkiler gelmişti hatırlarsanız.

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuş, ünlü isimlerden de yaşanan katliama dair tepkiler gelmişti hatırlarsanız.

Yeşim Salkım da ülkemizde günden güne artan kadın cinayetlerine dair tepkisini net bir şekilde dile getirirken geçtiğimiz saatlerde X hesabından yaptığı paylaşım ile çocukları için endişelendiğini de dile getirdi.

Yeşim Salkım da ülkemizde günden güne artan kadın cinayetlerine dair tepkisini net bir şekilde dile getirirken geçtiğimiz saatlerde X hesabından yaptığı paylaşım ile çocukları için endişelendiğini de dile getirdi.

"Kalkıp sürekli kızımın odasına gidip kontrol ediyorum . Panik atak geçiriyorum galiba eve alarm taktırdım . Diğer evladım genç bir kadın çalışıyor her sabah 7:30 da yola çıkıyor allahtan arabası var ama olmayanlar ne yapacak?" diyen Salkım, kış saati uygulamasından da dem vurdu.

"Kalkıp sürekli kızımın odasına gidip kontrol ediyorum . Panik atak geçiriyorum galiba eve alarm taktırdım . Diğer evladım genç bir kadın çalışıyor her sabah 7:30 da yola çıkıyor allahtan arabası var ama olmayanlar ne yapacak?" diyen Salkım, kış saati uygulamasından da dem vurdu.

"Kış saati uygulamasına neden geçmiyorsunuz? Neden? Ben kendim için söylemiyorum ki! İnsanlar sabah akşam evlerine, okullarına gidebilmeye çalışıyor!" diyen Salkım, "Kadınları düşündüğünüz yok sizin" cümleleriyle de isyan etti!

"Kış saati uygulamasına neden geçmiyorsunuz? Neden? Ben kendim için söylemiyorum ki! İnsanlar sabah akşam evlerine, okullarına gidebilmeye çalışıyor!" diyen Salkım, "Kadınları düşündüğünüz yok sizin" cümleleriyle de isyan etti!

İşte Yeşim Salkım'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Yeşim Salkım'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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