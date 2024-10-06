Yeşim Salkım'dan "İslam Hassasiyeti ile Yetiştirilmiş Olsaydı Ölmeyecekti" Diyen Akademisyene Sert Tepki!

Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi yorumlarda bulunan Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu, geçtiğimiz gün yaşanan katliam için de “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” açıklamasında bulunmuştu. Yeşim Salkım'dan akademisyene sert tepki geldi.