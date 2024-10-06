Yeşim Salkım'dan "İslam Hassasiyeti ile Yetiştirilmiş Olsaydı Ölmeyecekti" Diyen Akademisyene Sert Tepki!
Yeşim Salkım'dan "İslam Hassasiyeti ile Yetiştirilmiş Olsaydı Ölmeyecekti" Diyen Akademisyene Sert Tepki!
Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi yorumlarda bulunan Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu, geçtiğimiz gün yaşanan katliam için de “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” açıklamasında bulunmuştu. Yeşim Salkım'dan akademisyene sert tepki geldi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz gün katil Semih Çelik, Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki gencecik iki kadını yarım saat arayla canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son vermişti.
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Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi yorumlarda bulunan Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu ise yaşanan katliam için “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” açıklamasında bulunmuştu.
İşte Sofuoğlu'nun tepki çeken açıklaması👇🏻
Yeşim Salkım ise Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu'nun Ayşenur ve İkbal için yaptığı açıklamalara çok sert çıkıştı.
Salkım, Sofuoğlu için "Keşke senin de baban dünyaya gelişini engellemek için vazektomi yaptırsaydı!" açıklamalarında bulundu.
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