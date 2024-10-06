Evi Çok Konuşulmuştu: Serenay Sarıkaya'nın Evi ve Reklam Kaşesi Ne Kadar? Nerede Ne Taşınmazı Var?
Evi Çok Konuşulmuştu: Serenay Sarıkaya'nın Evi ve Reklam Kaşesi Ne Kadar? Nerede Ne Taşınmazı Var?
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın ev dekorasyonu çok tartışılmıştı. Tabii ünlü oyuncunun ne kadar kazandığı da merak konusu olmuştu. Peki Serenay Sarıkaya'nın evi ve reklam kaşesi ne kadar? Sosyal medyadan ne kazanıyor? Nerede ne taşınmazı var? İşte detaylar...
KAYNAK: Müge Dağıstanlı
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli dergiye açmış ve Sarıkaya'nın ev dekorasyonu sosyal medyada büyük ses getirmişti.
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Kimileri Sarıkaya'nın evine bayılmış kimileri ise ünlü oyuncunun ev dekorasyonunu çok iç karartıcı bularak eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Tabii Sarıkaya'nın kazancının ne olduğu da merak konusu olmuştu. Müge Dağıstanlı, Sarıkaya'nın reklam kaşesi, bir sosyal medya postu ne kadar? Nerede ne taşınmazı var? gibi soruları yanıtladı! Gelin Sarıkaya nereden ne kazanıyor birlikte bakalım.
Sarıkaya'nın sosyal medyada büyük ses getiren ve üzerine bir ayna konumlandırdığı tasarım yatağı 400 bin TL.
Kendisinin takıntılı olduğunu söylediği leopar kanepesi ise 600 bin TL.
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Son olarak ünlü oyuncunun şef arkadaşlarını misafir ettiği sanayi mutfağı 2 milyon TL.
Gelelim Serenay Sarıkaya'nın nerede ne taşınmazı var sorusuna!
Ünlü oyuncunun kaşesi ise bölüm başına 1 milyon 200 bin TL. Ünlü oyuncu dijitale çektiği yapımlardan ise daha yüksek bir ücret alıyor.
Serenay Sarıkaya sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapması için ise 1 milyon TL'nin üzerinde teklif alıyor!
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