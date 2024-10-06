Evi Çok Konuşulmuştu: Serenay Sarıkaya'nın Evi ve Reklam Kaşesi Ne Kadar? Nerede Ne Taşınmazı Var?

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın ev dekorasyonu çok tartışılmıştı. Tabii ünlü oyuncunun ne kadar kazandığı da merak konusu olmuştu. Peki Serenay Sarıkaya'nın evi ve reklam kaşesi ne kadar? Sosyal medyadan ne kazanıyor? Nerede ne taşınmazı var? İşte detaylar...

KAYNAK: Müge Dağıstanlı