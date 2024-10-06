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Ceylan Ertem, İki Genç Kızın Katledilmesine Tepkisini Ünlü İsimlerin Şiddet Olaylarını Hatırlatarak Verdi!

Ceylan Ertem, İki Genç Kızın Katledilmesine Tepkisini Ünlü İsimlerin Şiddet Olaylarını Hatırlatarak Verdi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 18:45

Ceylan Ertem, dün iki genç kızın canice katledilmesinin ardından gündeme dair tepkisini ünlü isimlerin şiddet olaylarını hatırlatarak verdi!

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Dün İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son veren 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in işlediği cinayetler ülkeyi derinden sarstı biliyorsunuz ki.

Dün İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son veren 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in işlediği cinayetler ülkeyi derinden sarstı biliyorsunuz ki.

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğarken ünlü isimlerden de yaşanan katliama tepkiler gecikmedi.

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğarken ünlü isimlerden de yaşanan katliama tepkiler gecikmedi.

Yaşananlara tepkisini net bir dille gösteren isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem oldu. Ertem, dün iki genç kızın canice katledilmesinin ardından gündeme dair tepkisini ünlü isimlerin şiddet olaylarını hatırlatarak verdi!

Yaşananlara tepkisini net bir dille gösteren isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem oldu. Ertem, dün iki genç kızın canice katledilmesinin ardından gündeme dair tepkisini ünlü isimlerin şiddet olaylarını hatırlatarak verdi!

"Belki birilerini kızdıracağım ama içimde tutamıyorum, bizim sektörde de korkunç isimler hayatlarına sefa içinde devam etmekte" diyen Ertem önce Ahmet Kural'ı daha sonra da Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu hatırlattı.

"Belki birilerini kızdıracağım ama içimde tutamıyorum, bizim sektörde de korkunç isimler hayatlarına sefa içinde devam etmekte" diyen Ertem önce Ahmet Kural'ı daha sonra da Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu hatırlattı.

"Bu ve benzeri isimleri destekleyenler eminim şu an ‘kadına şiddeti kınıyoruz’ konulu paylaşımlar yapıyordur. Büyük ikiyüzlülük!" diyen Ertem, "Kadına şiddete sıfır tolerans!" açıklamalarında bulundu.

"Bu ve benzeri isimleri destekleyenler eminim şu an ‘kadına şiddeti kınıyoruz’ konulu paylaşımlar yapıyordur. Büyük ikiyüzlülük!" diyen Ertem, "Kadına şiddete sıfır tolerans!" açıklamalarında bulundu.
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İşte Ceylan Ertem'in açıklamaları 👇🏻

İşte Ceylan Ertem'in açıklamaları 👇🏻

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