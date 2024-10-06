Yine Efsaneydi: Hande Yener'in Alanya Konserinden Paylaştığı Son Pozları "Gençlik İksiri mi İçtin?" Dedirtti
Yine Efsaneydi: Hande Yener'in Alanya Konserinden Paylaştığı Son Pozları "Gençlik İksiri mi İçtin?" Dedirtti
Dün Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Hande Yener hem enerjisi hem görünümüyle yine büyüledi. Yener'in son pozları 'Gençlik iksiri mi içtin?' dedirtti.
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Sahneleri, şarkıları ve performanslarıyla pop müziğinin kraliçelerinden biri olan Hande Yener'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Son dönemde şarkılarına yapılan editler ve konserleri ile adeta geri dönüşü efsane olan Hande Yener, sahne performanslarıyla da adından sık sık söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
Son olarak dün Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Hande Yener, hem enerjisi hem görünümüyle yine büyüledi.
İzleyicisinden yine tam not almayı başaran Yener, sosyal medya hesabından yayınladığı konser pozları ile de övgü topladı!
Yener'in son pozları "Gençlik iksiri mi içtin?" dedirtti. Gelin sosyal medya kullanıcıları Yener'in Alanya pozlarına ne demiş birlikte bakalım!
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