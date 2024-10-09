Işın Karaca "Benim Dışımda Kimse Güvende Değil" Diyerek Ağzıları Açık Bırakan Sibel Can'a Taş Attı!
Işın Karaca "Benim Dışımda Kimse Güvende Değil" Diyerek Ağzıları Açık Bırakan Sibel Can'a Taş Attı!
Son dönemlerde daha da kadın cinayetlerinin yüreğimize bir yumru gibi oturduğu dönemde ünlülerin tepkileri gündem olmaya devam ediyor. Önceki akşam bir defileye katılan Sibel Can'ın 'Benim dışımda kimse güvende değil' herkesi şoke etti. Tepki toplayan sözlere kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Işın Karaca oldu.
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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik adlı bir katil kendisiyle aynı yaşta olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletti.
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Ülkemizde bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin korkunç şekilde artmasıyla milyonlar ayağa kalktı! Ünlüler dünyasından da tepkiler yükseldi.
Kadınlara yönelik taciz, şiddet olayları ve cinayetlerin arttığı bu gündemde ünlülerin özellikle kadınların ünlülerin ne söylediği çok konuşulmaya başlandı. Açıklamasıyla gündem olan isimlerden biri de Sibel Can oldu.
Geçtiğimiz akşam pek çok tanıdığımız isim gibi özel bir defileye katılan ünlü şarkıcıya da mikrofon uzatıldı.
"Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu karşısında "Doğruyu söylemek gerekirse ben tabii ki güvendeyim. Benim dışımda kimse güvende değil" diyen Sibel Can'ın bu cevabına kimse anlam veremedi.
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Can'ın bu sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran sosyal medya kullanıcıları tepkilerini gösterirken sessiz kalmayanlar arasında Işın Karaca da yer aldı.
Dobralığı ve sert açıklamalarıyla nam salan Karaca, hemcinsi olan meslektaşının sözlerini "Sibel bizi de korusana 😂" diyerek tiye aldı.
Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de oldukça merak ediyoruz. Hadi yorumlara...
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