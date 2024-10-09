Işın Karaca "Benim Dışımda Kimse Güvende Değil" Diyerek Ağzıları Açık Bırakan Sibel Can'a Taş Attı!

Son dönemlerde daha da kadın cinayetlerinin yüreğimize bir yumru gibi oturduğu dönemde ünlülerin tepkileri gündem olmaya devam ediyor. Önceki akşam bir defileye katılan Sibel Can'ın 'Benim dışımda kimse güvende değil' herkesi şoke etti. Tepki toplayan sözlere kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Işın Karaca oldu.