Kadın Cinayetleri Hakkında Fikri Sorulan Sibel Can'dan Afallatan Açıklama!
Kadın Cinayetleri Hakkında Fikri Sorulan Sibel Can'dan Afallatan Açıklama!
Semih Çelik'in hayattan canice kopardığı kızlarımızın kaybının ardından Türkiye gündemi derinden sarsıldı. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can'a birçok ünlü ismin tepki gösterdiği korkunç olaya dair fikri soruldu. Oldukça enteresan bir cevap veren Sibel Can, yorumuyla afallattı.
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4 Ekim'de İstanbul Fatih'te ülkeyi ayağa kaldıran ve hiç bitmeyen kadın cinayetlerini en sert tokadıyla yüzümüze vuran korkunç bir olay yaşandı. Semih Çelik tarafından hayattan canice kopartılan kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
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Sürekli diken üstünde hisseden tüm kadınlarımıza yaşatılan zulüm, uygulanan şiddet, taciz ve kaçınılmaz son olarak yazılan ölüm her birimizin canına tak ettirdi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken birçok ünlü isim de tepkisini dile getirdi.
Kimilerininki ayakta alkışlanan oldukça yerinde tepkiler olarak hafızalara kazınırken, kimilerinin tepkisi de oldukça "havada" ve "içi boş" bulundu. Geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirlerinin görüntülediği Sibel Can'ın yaşanan kan dondurucu olaylara tepkisi de afallatanlar arasında yerini aldı.
"Söyleyecek bir şey yok" diyen Sibel Can'a "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu soruldu.
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