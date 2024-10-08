"Bize Kocaman Bir Utanç Düşüyor": Cem Yılmaz, Gün Geçtikçe Artan Şiddet ve Vahşet Hakkında Konuştu
"Bize Kocaman Bir Utanç Düşüyor": Cem Yılmaz, Gün Geçtikçe Artan Şiddet ve Vahşet Hakkında Konuştu
Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Yılmaz, yaşadığımız korkunç olaylar ışığında ülkede her geçen gün artan şiddet ve vahşet hakkında konuştu.
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Ülkede ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri, şiddeti ve tacizi gerçeğinin yeniden iliklerimize kadar hissettirildiği şu dönemde tepkiler çığ gibi büyüdü.
Birçok ünlü isim konuya tepkisini net ve keskin bir şekilde dile getirdi. Bazılarının açıklaması ise çok "havada" bulundu. Sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde konuya dair ilk kez konuştu.
Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan ünlü komedyen sözlerine, "Bize kocaman bir utanç düşüyor" diyerek başladı.
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