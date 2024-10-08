Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Bize Kocaman Bir Utanç Düşüyor": Cem Yılmaz, Gün Geçtikçe Artan Şiddet ve Vahşet Hakkında Konuştu

"Bize Kocaman Bir Utanç Düşüyor": Cem Yılmaz, Gün Geçtikçe Artan Şiddet ve Vahşet Hakkında Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 22:36

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Yılmaz, yaşadığımız korkunç olaylar ışığında ülkede her geçen gün artan şiddet ve vahşet hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Katil Semih Çelik'in canice katlederek hayattan kopardığı iki güzel kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner Türkiye gündemini derinden sarstı.

Katil Semih Çelik'in canice katlederek hayattan kopardığı iki güzel kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner Türkiye gündemini derinden sarstı.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri, şiddeti ve tacizi gerçeğinin yeniden iliklerimize kadar hissettirildiği şu dönemde tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri, şiddeti ve tacizi gerçeğinin yeniden iliklerimize kadar hissettirildiği şu dönemde tepkiler çığ gibi büyüdü.

Birçok ünlü isim konuya tepkisini net ve keskin bir şekilde dile getirdi. Bazılarının açıklaması ise çok "havada" bulundu. Sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde konuya dair ilk kez konuştu.

Birçok ünlü isim konuya tepkisini net ve keskin bir şekilde dile getirdi. Bazılarının açıklaması ise çok "havada" bulundu. Sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde konuya dair ilk kez konuştu.

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan ünlü komedyen sözlerine, "Bize kocaman bir utanç düşüyor" diyerek başladı.

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan ünlü komedyen sözlerine, "Bize kocaman bir utanç düşüyor" diyerek başladı.

Ardından, 'Hani bir söz var ya, önce kadınlar ve çocuklar diye. Bir tehlike anında, hani gemicilikte kulağımıza çalınmış. Ya inanılır gibi değil, bizim sırtımıza bir şeyleri düzeltmek, bir toplum olabilmek, insan haklarından bahsetmek yerine nedense böyle polarize olmuş uçlarda kadın, çocuk, hayvan ayrı ayrı bunların hakkını her gün tekrar hatırlamak, hatırlatmak zorunda kalmak birbirimize... Hele hele bu konuda, birkaç gündür hepimizi böyle perişan eden şeyde hepimiz bir suçlu arıyoruz da. Yani böyle karikatür biz söz olarak 'aslında suçlu toplum' demek de bizim gibi ağzı mürekkep yalamış insana yakışmıyor ama yani bir utancı var işin. Çünkü dil olarak, uğraştığımız işler olarak biz her şeyin güllük gülistanlık olduğu anda daha fazla çiçek açabilecek işlerle uğraşıyoruz. Sanatın, neşenin lüks kaldığı bir ortamda bizim işler evet gerçekten, hani diyoruz ya bazen işte 'biraz gülmeye ihtiyacımız var' falan ama. Bu kadar da, bu seviyeye kadar da 'her şey insana dair' diyemiyorum ben. Bu kadarı da insana dair değil artık yani' diyerek devam etti.

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka__

incel kültürü, bugün kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa evrildi