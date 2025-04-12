12 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç gündür indirim yaşanan benzine bu kez zam geldi ve indirim trendi durdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu
İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı
Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!
Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı
Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?
Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın