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12 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

12 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 19:48

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler.

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Birkaç gündür indirim yaşanan benzine bu kez zam geldi ve indirim trendi durdu.

Birkaç gündür indirim yaşanan benzine bu kez zam geldi ve indirim trendi durdu.

10 Nisan’da benzin litre fiyatı 2 lira 24 kuruş ucuzladı. Bu indirimden sadece bir gün sonra, 11 Nisan’da benzin fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Ancak indirim rüzgarı kısa sürdü ve benzine zam geldi.

Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada ‘Basel’ kullanıcı ismiyle tanınan Bekir Aslan, tutuklandı. Basel, X hesabından yaptığı paylaşımda 'DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım' dedi. 

Basel’e ayrıca sorgusunda Z kuşağına atıfta bulunan şaka amaçlı hazırlanan Dev-Genz pankartı, Dev-Genz ile nasıl irtibata geçtiği ve DHKP-C bağlantısı soruldu. Dev-Genz isimli bir örgütün bulunmamasına rağmen tutuklama gerekçesi sayılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı

İçişleri Bakanlığı Kızılay'dan Açıklama İstedi: 80 Milyonluk Mülk 17 Milyona Satıldı

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem gelen Kızılay'ın gayrimenkullerini piyasa değerinin çok altında kurumun şirketine sattığı tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Kızılay'dan acil açıklama talep etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 80 milyonluk mülk 17 milyona satıldı.

Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''

Google'ı Uyaran Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord İçin Yeşil Işık Yaktı: ''Rekabet Kurumu Ceza Kesti''

''Roblox ve Discord açılacak mı?'' sorusuna yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü

Yerlikaya, çevik kuvvet polislerine hitaben yaptığı konuşmada “Bu süreçte sokak çağrısı yaparak sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, millî ve manevî değerlerimize saldırarak vandalık yapanlar oldu.Sizler yapılan tüm provokasyonları sabrınızla, dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz” dedi.

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ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak

ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin son açıklamasında, elektronik ürün ithalatının Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulacağı belirtildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Olay Çıktı: Hasan Arat’a Yumruklu Saldırı!

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’da eski başkan Hasan Arat’ın konuşma yaptığı sırada gerginlik başladı. Hasan Arat, Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı

Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı

Influencer, fenomen Danla Bilic Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete uğradığını duyurmuş ve Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik, Berk Çetin'in gözaltına alındığını açıklamıştı. Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?

Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?

Bill Gates'in serveti tam 101 milyar dolar civarında ama bu servetin büyük kısmı çocuklarına kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Gates, bu parayı bir aile imparatorluğu kurmak için değil, insanlık yararına harcamak istiyor. Üç çocuğunun her birine toplam servetinin %1’inden bile daha azını bırakacağını açıklayan Gates, bu kararın arkasında uzun süredir savunduğu bir felsefenin yattığını söylüyor. Çocuklarına sevgi ve fırsat verdiğini ama para vermenin onlara iyilik olmayacağını düşünüyor. Peki çocuklarına ne kadar düşüyor ve geri kalanı ne olacak?

Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?

Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?

YouTube’un sunduğu reklam gelirleri, katıl üyelikleri ve sponsor anlaşmaları sayesinde bu gazeteciler dijitalde büyük kazançlar elde ediyor. İşte 12punto'nun haberine göre, dijital medyada en çok kazanan 10 gazeteci:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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