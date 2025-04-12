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Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı

Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 18:40 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 18:46

Influencerfenomen Danla Bilic Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete uğradığını duyurmuş ve Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik, Berk Çetin'in gözaltına alındığını açıklamıştı. Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

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Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Danla Bilic, yaptığı açıklamada savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep ettiğini belirtip 11 Nisan Cuma günü üyesi olduğu atlı spor kulübünde Berk Çetin tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Ekol TV’de yer alan habere göre şiddet faili Berk Çetin, gözaltına alınmış ve şiddet iddialarını reddetmişti.

Son gelişmelere göre Danla Bilic'i darp eden Berk Çetin tutuklandı.

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Olayın detaylarından burada bahsetmiştik:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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