Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin Tutuklandı
Influencer, fenomen Danla Bilic Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete uğradığını duyurmuş ve Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik, Berk Çetin'in gözaltına alındığını açıklamıştı. Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.
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Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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