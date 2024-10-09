Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki Defilesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Geçtiğimiz akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'nda 'Phoenix Bloom' couture defilesi düzenledi. Adeta yıldızlar geçidini anımsatan bu özel gecede birçok ünlü güzel boy gösterdi.

Şıklık yarışının yaşandığı defilenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!