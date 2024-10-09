Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki Defilesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki Defilesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Geçtiğimiz akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'nda 'Phoenix Bloom' couture defilesi düzenledi. Adeta yıldızlar geçidini anımsatan bu özel gecede birçok ünlü güzel boy gösterdi.
Şıklık yarışının yaşandığı defilenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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Çağla Şıkel:
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Şevval Şahin:
Sima Tarkan:
Dila Tarkan:
Ecem Oltulu:
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Danla Bilic:
Cemre Baysel:
Sıla Gençoğlu:
Defne Samyeli:
Deren Talu:
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Derin Talu:
Melodi Elbirliler Türkmen:
Gamze Erçel:
Hande Erçel:
Sibel Can:
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Aybüke Pusat:
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