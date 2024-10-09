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Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki Defilesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'ndaki Defilesinin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.10.2024 - 10:46

Geçtiğimiz akşam ünlü tasarımcı Amor Garibovic'in Venedik Sarayı'nda 'Phoenix Bloom' couture defilesi düzenledi. Adeta yıldızlar geçidini anımsatan bu özel gecede birçok ünlü güzel boy gösterdi. 

Şıklık yarışının yaşandığı defilenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:

Şevval Şahin:

Şevval Şahin:

Sima Tarkan:

Sima Tarkan:

Dila Tarkan:

Dila Tarkan:

Ecem Oltulu:

Ecem Oltulu:
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Danla Bilic:

Danla Bilic:

Cemre Baysel:

Cemre Baysel:

Sıla Gençoğlu:

Sıla Gençoğlu:

Defne Samyeli:

Defne Samyeli:

Deren Talu:

Deren Talu:
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Derin Talu:

Derin Talu:

Melodi Elbirliler Türkmen:

Melodi Elbirliler Türkmen:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Hande Erçel:

Hande Erçel:

Sibel Can:

Sibel Can:
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Aybüke Pusat:

Aybüke Pusat:
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