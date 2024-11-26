Ozan Doğulu'nun Kızı Arya Asil Davet Kombiniyle Babasının Sevgilisi Hera'yı Fena Solladı!
Ozan Doğulu'nun Kızı Arya Asil Davet Kombiniyle Babasının Sevgilisi Hera'yı Fena Solladı!
Son dönemlerin en popüler müzisyenlerinden Ozan Doğulu yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile aşk yaşıyor. Popüler ikili ya aralarındaki boy farklı ya da verdikleri pozlarla sıkça gündem oluyor. Müzik dünyasının popüler ismi Ozan Doğulu geçtiğimiz akşam düzenlenen Elle gecesine katıldı. Davette babasıyla birlikte boy gösteren Arya, Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera'yı güzelliği ve kombiniyle fena solladı.
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Ozan Doğulu, uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yaptıktan sonra kendi işlerine dönüp müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri oldu.
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Pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu'nun abisi olan Ozan Doğulu imza attığı her projeyle büyük beğeni topluyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündem olan Doğulu'nun, kendisi gibi müzik dünyasından olan Hera Aslan'la aşk yaşadığını duymayan kalmamıştır.
Popüler ikili zaman zaman sosyal medya pozlarıyla dikkat çekse de aralarındaki boy farklı yüzüden sıkça gündem oluyor.
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hera ile kamerala gülümsemekten keyif alan ünlü Dj ve aranjörün, ilk eşi Ece Yosmaoğlu'yla evliliğinden de Arya, Lila ve Elya adında üç kızı var.
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Çocukları artık kocaman olan Ozan Doğulu geçtiğimiz gece düzenlenen ELLE gecesine büyük kızı Arya ve sevgilisiyle katıldı. Arya gecede amcası Kenan Doğulu'nun "Baş Harfi Ben" şarkısını söyledi.
Duru güzelliği ve hoş sesiyle büyük beğeni toplayan Arya gecede babasının sevgilisi Hera'yı kombiniyle fena solladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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