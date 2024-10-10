Devasa Güllü Elbisesinin İçinde Kaybolan Cemre Baysel, Bu Sefer de Göz Makyajıyla Dillere Düştü!
Devasa Güllü Elbisesinin İçinde Kaybolan Cemre Baysel, Bu Sefer de Göz Makyajıyla Dillere Düştü!
Geçtiğimiz günlerde Amor Gariboviç defilesinde boy gösteren Cemre Baysel'in devasa güllü elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vurulmuştu. Elbisenin şokunu atlatanlar bu sefer de göz makyajına fena takıldı!
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Hayatımıza girdiği gibi duru güzelliğiyle büyüleyen Cemre Baysel, şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle fırtınalar estiriyor.
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Mis gibi giden kariyerinin yanında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor kendisi. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün düzenlenen Amor Gariboviç defilesinde devasa güllü bir elbisenin içinde kaybolmuş vaziyette boy göstermişti.
Elbisesinin şokunu atlatan sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bu sefer de göz makyajı çekti güzel oyuncunun!
Eyeliner'ına fena kurulanlar yorumlara doluştu! "Bu kadar güzel bir kadını bu hale getiremezsiniz" yorumları ise havada uçuştu!
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