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Hande Yener'den İdam ve Hadım Savunan Ergen'le Akalın'a Tepki: "Demokraside Can Almak da Faşistlik de Yok!"

Hande Yener'den İdam ve Hadım Savunan Ergen'le Akalın'a Tepki: "Demokraside Can Almak da Faşistlik de Yok!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 19:03

Geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye konserinde, yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gittiği için kendisine 'yalaka' diyenlere cevap veren Hande Yener'in kadın cinayetlerine dair yaptığı konuşma alkış topladı.

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Gündeme dair konularda daima sesini çıkaran ve elinden gelen ne varsa yapmaya hazır beklediğini bildiğimiz Hande Yener, geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye konserinde Cumhurbaşkanıyla görüşmesi sebebiyle kendisine hakaret edenlere cevap vermişti hatırlarsanız.

Gündeme dair konularda daima sesini çıkaran ve elinden gelen ne varsa yapmaya hazır beklediğini bildiğimiz Hande Yener, geçtiğimiz günlerde verdiği Harbiye konserinde Cumhurbaşkanıyla görüşmesi sebebiyle kendisine hakaret edenlere cevap vermişti hatırlarsanız.

Demet Akalın'la 2019 yaptığında görüşmede hayvanlara şiddet, kadına şiddet ve cinayet konularını konuşmak için saraya gittiğini vurgulayan Hande Yener, kendisine yalaka diyenlere sahneden seslenmişti.

Demet Akalın'la 2019 yaptığında görüşmede hayvanlara şiddet, kadına şiddet ve cinayet konularını konuşmak için saraya gittiğini vurgulayan Hande Yener, kendisine yalaka diyenlere sahneden seslenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü şarkıcının aynı konsere asıl damgasını vuran sözlerinin kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmada olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının aynı konsere asıl damgasını vuran sözlerinin kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmada olduğu ortaya çıktı.

8 yaşında aile bireyleri tarafından hayattan koparılan gencecik kızımız Narin'in adaleti için idam ve hadımı savunan sosyal medya kullanıcıları olduğu kadar ünlü isimler de olmuştu. Demet Akalın başından beri, "idam gelsin" derken, Gülben Ergen de "idam değil hadım gelsin" diyerek cevap vermişti meslektaşına.

8 yaşında aile bireyleri tarafından hayattan koparılan gencecik kızımız Narin'in adaleti için idam ve hadımı savunan sosyal medya kullanıcıları olduğu kadar ünlü isimler de olmuştu. Demet Akalın başından beri, "idam gelsin" derken, Gülben Ergen de "idam değil hadım gelsin" diyerek cevap vermişti meslektaşına.

O diyalogdan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam da bu noktaya değinen Hande Yener, "Caydıracak cezalar verin, saygı duyalım. Şapka çıkaralım. Caydıracak ceza istiyoruz, yok hadımmış yok idammış falan... Saçma sapan!" diyerek Ergen ve Akalın'a taş attı.

Tam da bu noktaya değinen Hande Yener, "Caydıracak cezalar verin, saygı duyalım. Şapka çıkaralım. Caydıracak ceza istiyoruz, yok hadımmış yok idammış falan... Saçma sapan!" diyerek Ergen ve Akalın'a taş attı.

'Başka suçsuz insanları da yakacak cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasi deniliyorsa, demokrasinin kurallarında can almak yok, faşistlik de yok. Ama ne var? Adalet var, gerçek adalet! Mesela ömür boyu hapis cezası' diyerek de devam etti. Büyük de alkış topladı!

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