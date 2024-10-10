Hande Yener'den İdam ve Hadım Savunan Ergen'le Akalın'a Tepki: "Demokraside Can Almak da Faşistlik de Yok!"

'Başka suçsuz insanları da yakacak cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasi deniliyorsa, demokrasinin kurallarında can almak yok, faşistlik de yok. Ama ne var? Adalet var, gerçek adalet! Mesela ömür boyu hapis cezası' diyerek de devam etti. Büyük de alkış topladı!