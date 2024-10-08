Hande Yener, Recep Tayyip Erdoğan'la Görüşmeye Gittiği İçin Kendisine "Yalaka" Diyenlere Konserde Cevap Verdi
Hande Yener, Recep Tayyip Erdoğan'la Görüşmeye Gittiği İçin Kendisine "Yalaka" Diyenlere Konserde Cevap Verdi
Ülkenin gündemi korkunç olaylarla çalkalanırken, geçtiğimiz saatlerde konser verdiği Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda seyircilerine seslendi. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gittiği için kendisine 'yalaka' diyenlere cevabını sahneden verdi!
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Geçtiğimiz saatlerde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Hande Yener, ülkenin sarsıcı olaylarla çalkalandığı korkunç günlerde hala kendisini eleştirmeye çalışanlara seslendi.
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2019 yılında Demet Akalın'la beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giden ve müzik piyasasının önemli isimlerinden Polat Yağcı'nın o dönem bilgilendirdiği üzere çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için konuşan Hande Yener, bu sebeple "yalaka" yaftası yapıştıranlara cevabını sahneden verdi.
"Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın'la gitmiştik, lütfen dedik köpeklere çok büyük şiddet oluyor, kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz bu yüzden gitmiştik, bunu da burada açıklayayım" diyen Hande Yener, sözlerine şöyle devam etti;
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