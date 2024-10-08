Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hande Yener, Recep Tayyip Erdoğan'la Görüşmeye Gittiği İçin Kendisine "Yalaka" Diyenlere Konserde Cevap Verdi

Hande Yener, Recep Tayyip Erdoğan'la Görüşmeye Gittiği İçin Kendisine "Yalaka" Diyenlere Konserde Cevap Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 01:12

Ülkenin gündemi korkunç olaylarla çalkalanırken, geçtiğimiz saatlerde konser verdiği Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda seyircilerine seslendi. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gittiği için kendisine 'yalaka' diyenlere cevabını sahneden verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz saatlerde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Hande Yener, ülkenin sarsıcı olaylarla çalkalandığı korkunç günlerde hala kendisini eleştirmeye çalışanlara seslendi.

Geçtiğimiz saatlerde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Hande Yener, ülkenin sarsıcı olaylarla çalkalandığı korkunç günlerde hala kendisini eleştirmeye çalışanlara seslendi.

2019 yılında Demet Akalın'la beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giden ve müzik piyasasının önemli isimlerinden Polat Yağcı'nın o dönem bilgilendirdiği üzere çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için konuşan Hande Yener, bu sebeple "yalaka" yaftası yapıştıranlara cevabını sahneden verdi.

2019 yılında Demet Akalın'la beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye giden ve müzik piyasasının önemli isimlerinden Polat Yağcı'nın o dönem bilgilendirdiği üzere çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için konuşan Hande Yener, bu sebeple "yalaka" yaftası yapıştıranlara cevabını sahneden verdi.

"Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın'la gitmiştik, lütfen dedik köpeklere çok büyük şiddet oluyor, kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz bu yüzden gitmiştik, bunu da burada açıklayayım" diyen Hande Yener, sözlerine şöyle devam etti;

"Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın'la gitmiştik, lütfen dedik köpeklere çok büyük şiddet oluyor, kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz bu yüzden gitmiştik, bunu da burada açıklayayım" diyen Hande Yener, sözlerine şöyle devam etti;

'Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım! Kimle konuşacağım? Anlamıyorum, bazen gerçekten çözüm yerine yok etmeyi seçen insanlar durumuna düşürüyoruz kendimizi. Hepimiz çözümü kovalamayız!'

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın