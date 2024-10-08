Tane Tane Anlattı: Barış Atay'dan Susup Kenara Çekilen Meslektaşlarına "Konuşursak Ne Değişir?" Dersi
Tane Tane Anlattı: Barış Atay'dan Susup Kenara Çekilen Meslektaşlarına "Konuşursak Ne Değişir?" Dersi
4 Ekim'de yaşanan korkunç olayın tetiklemesiyle beraber kadın cinayetlerinin gündemden bir an olsun düşürülmemesi gereken zamanda sessiz kalan ünlülere bir tepki de oyuncu ve siyasetçi Barış Atay'dan geldi. 'Biz konuşursak ne olur ki?' kafasıyla susan meslektaşlarına nelerin değişebileceğini tane tane anlatan Barış Atay takdir topladı.
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4 Ekim'de İstanbul Fatih'te iki genç kızımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, cani Semih Çelik tarafından katledilerek hayattan koparıldı.
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Cinayetin her bir detayı tüylerimizi ürpertirken ülkede bir an olsun tetikte olmadan yürümeyen kadınların yaşadığı zulüm yeniden yüzümüze tokat gibi çarptı.
Halkın tepkisi çığ gibi büyürken ve korku, ülkenin her bir metrekaresini sarmışken birçok ünlü isim de yaşanan kan dondurucu olaylarla ilgili konuştu.
Hem oyuncu hem siyasetçi, 2018 yılından 2023 yılına kadar TİP milletvekili olarak görev yapmış Barış Atay, geçtiğimiz dakikalarda X hesabından oldukça takdir toplayan, uzunca bir mesaj paylaştı. "Bence öncelikle “biz konuşsak ne değişir ki” düşüncesinin terk edilmesi gerekiyor" diyerek söze başlayan Atay, sus pus kalmayı seçen meslektaşlarına konuşunca nelerin değişebileceğini anlattı.
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