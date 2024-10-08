Tane Tane Anlattı: Barış Atay'dan Susup Kenara Çekilen Meslektaşlarına "Konuşursak Ne Değişir?" Dersi

'Kamuoyu tarafından tanınan, hayranlık duyulan, tek hareketi ya da bir tek cümlesi dahi milyonlarca insana değen popüler meslektaşlarımızın konuşması, kısa vadede köklü bir çözüm getirmeyebilir ve tabi ki çözmek onların işi de değildir ama çözmesi gerekenler üzerinde baskı yaratacağı kesin. Bu öz farkındalığa ulaşmak çok şeyi değiştirecektir.

“Bir şeyler yapılmalı ” serzenişi doğru ama öznesi olmayan bir çağrı ya da talep karşılık bulmaz. Kim bir şeyler yapmalı, adını koymak zorundayız. Yasa yapıcılar ve uygulayıcılar yani hükümetse bunun birincil sorumlusu, çağrıyı isim vererek yapmak gerekir.

Zira yaşadığımız ülkede yapılması gereken bir çok şey yapılmadığı için durmaksızın bir mücadele veriliyor. Halkın, kamuoyu yaratma gücü olduğunu bildiği insanlardan bu mücadeleye asgari bir destek vermeleri talebini düşmanca görmemek ve bu kadar kırılgan olmamak lazım' açıklamasında bulundu.