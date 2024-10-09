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Geç Olsun Güç Olmasın: Yabancı Damat 'Niko' Özgür Çevik, 4 Yıllık Sevgilisiyle Evlendi!

Geç Olsun Güç Olmasın: Yabancı Damat 'Niko' Özgür Çevik, 4 Yıllık Sevgilisiyle Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 20:09

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile geçtiğimiz saatlerde evlendi!

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Ah o eski günler... 2004 ve 2007 seneleri arasında Türk televizyonuna damgasını vuran Yabancı Damat'ı hepiniz hatırlarsınız! Her karakteriyle gönlümüzde ayrı bir yer edinen dizi, günümüzde hala popülerliğini koruyor ve içimizi ısıtmaya da devam ediyor.

Ah o eski günler... 2004 ve 2007 seneleri arasında Türk televizyonuna damgasını vuran Yabancı Damat'ı hepiniz hatırlarsınız! Her karakteriyle gönlümüzde ayrı bir yer edinen dizi, günümüzde hala popülerliğini koruyor ve içimizi ısıtmaya da devam ediyor.

Usta kadrosu bir yana dizinin Niko'su ve Nazlı'sını da unutmak mümkün değil elbette! Önce ses yarışmasından tanıdığımız sonra Yabancı Damat kadrosuna dahil olan Özgür Çevik, kariyerinin top noktasını bu dizide yaşamıştı biliyorsunuz.

Usta kadrosu bir yana dizinin Niko'su ve Nazlı'sını da unutmak mümkün değil elbette! Önce ses yarışmasından tanıdığımız sonra Yabancı Damat kadrosuna dahil olan Özgür Çevik, kariyerinin top noktasını bu dizide yaşamıştı biliyorsunuz.

Daha sonra kendisini Kırgın Çiçekler, Mazi Kalbimde Yaradır, İyilik gibi yapımlarda izlesek de o hep Yabancı Damat Niko olarak kaldı bizim için. Bir süredir de ortalarda yoktu!

Daha sonra kendisini Kırgın Çiçekler, Mazi Kalbimde Yaradır, İyilik gibi yapımlarda izlesek de o hep Yabancı Damat Niko olarak kaldı bizim için. Bir süredir de ortalarda yoktu!

Geçtiğimiz aylarda bir düğünde görüntülendiğinde zamanın yaradığını görüp de sevindiğimiz Özgür Çevik, 4 yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evleneceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda bir düğünde görüntülendiğinde zamanın yaradığını görüp de sevindiğimiz Özgür Çevik, 4 yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evleneceğini duyurmuştu.

Büyük gün geldi çattı! Yabancı Damat Niko, diziden -şaka değil- 20 yıl sonra nihayet muradına erdi!

Büyük gün geldi çattı! Yabancı Damat Niko, diziden -şaka değil- 20 yıl sonra nihayet muradına erdi!

Eşi Hatice'yle mutluluğu ise görülmeye değerdi! 👇

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