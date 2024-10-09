Ablasına Taşındığı İddia Edilen Dilan Polat, 'Korumaları' Önüne Dikse de Yüzündeki Morlukları Saklayamadı!

Engin ve Dilan'ın arasında bir gerginlik varmış ve tırmanıyormuş gibi de duruyor orası ayrı. Engin'ine pek düşkün Dilan'ın günlerdir ablasında kalmayı tercih etmesi pek olağan bir şey değil. Birdenbire eski hayatlarına, hiçbir şey olmamış gibi dönüp bol keseden paylaşım yapmak yaramadı herhalde...