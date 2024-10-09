Ablasına Taşındığı İddia Edilen Dilan Polat, 'Korumaları' Önüne Dikse de Yüzündeki Morlukları Saklayamadı!
Ablasına Taşındığı İddia Edilen Dilan Polat, 'Korumaları' Önüne Dikse de Yüzündeki Morlukları Saklayamadı!
TV8 muhabirleri tarafından görüntülenen Dilan Polat'ın amca oğullarım dediği 'korumaları' kapının önüne dikildi. Dilan Polat'ı saklamak için ellerinden geleni yapsalar da muhabirler yakın görüntü almayı başardı. Dilan'ı yakından gören muhabirin yüzünde morluklar olduğu iddiası ortalığı karıştırdı...
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni yakın zamanda sona erdi.
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Tahliyeden sonra Engin Polat'tan Dilan'a keskin talimatlar geldiğini ve sosyal medyayı kullanmasını yasakladığını duymuştuk. Fakat Engin de çıkınca hemen eskiye döndü çiftimiz.
Hikayeler içeri girmeden ve bunca şey yaşanmadan önce olduğu gibi karınca moduna geri döndü. Her gün 30 belki 40'tan çok hikaye atmaya başladı Dilan Polat.
Gönderiler de gecikmedi tabii, ailece "davet edildikleri" yerlerde boy gösteren Polatlar klasikleşmiş pozlarını verdi. Tüm bu süreç boyunca Engin'in Dilan'ın yoğun Instagram kullanımından rahatsız olduğu belliydi ama öyle net bir tepki koymadı kendisi. Hatta birçok hikayede de Dilan'la beraber gözüktü, güldü, eğlendi.
Yine de durumu fark eden kullanıcıların Dilan Polat'ın akşam yaptığı soru cevaplarda en çok sorduğu soru, "Aranız artık eskisi gibi değil mi? Engin çok soğuk"tu.
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Geçtiğimiz gün, babası tarafından öldürülen annesinin ölüm yıldönümünde mezarlığı ziyarete giden Dilan Polat'ın yanında Engin Polat yoktu. Bir önceki geceyi ablası Sıla Doğu'nun evinde geçiren Dilan Polat'ın o geceden sonra kendi evine dönmediği iddia edildi. Hikayelerden de ses seda kesildi, günde tonlarca paylaşım yapan Dilan Polat nihayet çıktıktan sonra davranması gerektiği gibi davranmaya başladı...
Geçtiğimiz saatlerde ise enteresan bir olay yaşandı. TV8 muhabirlerinin kameralarına takılan Dilan Polat, arabasından hiç çıkmadığı gibi kapısına da amca oğullarım dediği 'korumalarını' dikti.
Muhabirlerle ayaküstü tartışan 'korumalar' geçide izin vermezken, Dilan Polat'a biraz olsun yaklaşıp görüntü alabilen muhabir, yüzünde morluklar olduğunu iddia etti. Hatta, "Geçmiş olsun, yüzünüze ne oldu?" diye sordu. Bu sırada gözlüklerini takan Dilan Polat, başını ve yüzünü de örtmeye çalıştı.
Elbette bu morluk muhabirin iddiası. Yüzünde morluk varsa dahi bunlar estetik işlemden kaynaklanmış olabilir, Dilan'ın bakımlarını eksik etmediğini cezaevinden çıkar çıkmaz anladık!
Fakat tuhaf olan ne yaptırırsa yaptırsın, ne olursa olsun, filtreli filtresiz, makyajlı makyajsız her halini paylaşan Dilan Polat'ın bu kadar saklanmaya çalışmış olması. Bu çaba, her gün her anını paylaşan biri için tuhaf kaçıyor...
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